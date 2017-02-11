По выбору заявителя

Салтанат Базарова,

судья Семейского городского суда

Соблюдение принципа добровольного выбора языка судопроизводства способствует правильному установлению обстоятельств дела, вынесению законного и обоснованного решения, обеспечивает доступность судебной защиты.

В соответствии со ст. 14 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан судопроизводство по гражданским делам ведется на казахском языке, наравне с казахским официально в судопроизводстве употребляется русский язык, а в установленных законом случаях и другие языки.

Каждый гражданин Республики Казахстан и иностранные лица имеют право защищать свои права и интересы на своем родном языке или языке, которым свободно владеют.

Этот принцип в общем виде закреплен также в п. 2 ст. 19 Конституции РК, представляющем каждому право пользования родным языком и свободного выбора языка общения, которое конкретизировано в соответствующих нормах отраслевого процессуального законодательства, в том числе и ГПК.

Обеспечивая право каждого пользоваться родным языком, правосудие выражает демократизм действующего законодательства и государства.

Государственным языком в Республике Казахстан является казахский язык, наравне с которым в государственных органах, организациях и органах местного самоуправления официально употребляется русский язык.

Принцип языка судопроизводства закрепляет обусловленное государственной языковой политикой положение о ведении судопроизводства на государственном языке при соблюдении прав участвующих в деле лиц на употребление при необходимости наравне с государственным языком русского или других языков. Значение принципа языка судопроизводства заключается в обеспечении равенства всех участвующих в деле лиц перед законом и судом независимо от знания или недостаточного знания ими языка, на котором ведется судебное разбирательство, а также его доступности и понятности. Тем самым обеспечиваются условия для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, реализации других принципов гражданского судопроизводства. Например, ч. 2 ст. 13 ГПК устанавливает, что в ходе гражданского судопроизводства никому из граждан не может быть отдано предпочтение и никто из них не может подвергаться дискриминации по мотивам языка. В случае неявки в судебное заседание переводчика суд выносит определение об отложении разбирательства дела, если замена переводчика представляется невозможной. Одним из оснований отмены решения суда первой инстанции независимо от доводов жалобы, протеста является нарушение при рассмотрении дела правил языка, на котором ведется судопроизводство. Поэтому лишение или ограничение прав участвующих в деле лиц, обусловленное незнанием или недостаточным знанием ими языка, на котором ведется судопроизводство, и необеспечение этим лицам возможности пользоваться родным языком, бесплатными услугами переводчика признается нарушением закона.

Язык судопроизводства устанавливается судом в зависимости от языка, на котором подано в суд исковое заявление, производство по делу ведется на установленном первоначально языке.

На практике часто оказывается так, что заявление от имени заявителя составлено юристом на русском языке, в связи с чем суд на основании требований закона устанавливает языком судопроизводства русский язык. Между тем сам заявитель плохо понимает его, не умеет свободно выражать свои мысли на данном языке, испытывает затруднения в разговорной речи и при чтении текстов.

Согласно ч. 2 ст. 14 ГПК если в ходе подготовки к рассмотрению дела выяснилось, что истец не владеет языком, на котором его представителем подано исковое заявление, то по письменному ходатайству истца суд выносит определение об изменении языка судопроизводства. Что также закреплено в Нормативном постановлении Верховного Суда РК «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» если при подготовке дела к судебному разбирательству от истца поступит ходатайство об изменении языка судопроизводства, то судья выносит определение о том языке судопроизводства, на котором будет осуществляться разбирательство дела в судебном заседании.

Семейским городским судом в 2016 году по 38 гражданским делам изменен язык судопроизводства с русского языка на казахский язык.

Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по делу, разъясняется и обеспечивается право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, подавать жалобы, оспаривать судебные акты, знакомиться с материалами дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют; бесплатно пользоваться услугами переводчика.

В качестве переводчика приглашается лицо, не заинтересованное в деле, владеющее языком судопроизводства, чьи знания в области языкознания и теории перевода необходимы для перевода с одного языка на другой. Переводчик привлекается для участия в судебных действиях, а равно для перевода письменных документов. В случае заведомо неправильного перевода переводчик несет уголовную ответственность в соответствии со ст. 420 Уголовного кодекса РК. Оплата услуг переводчика и выплата понесенных им расходов в связи с явкой в суд производится за счет республиканского бюджета.

Участвующим в гражданском судопроизводстве лицам судом бесплатно обеспечивается перевод на язык судопроизводства необходимых им в силу закона материалов дела, изложенных на другом языке. Лицам, участвующим в деле, судом бесплатно обеспечивается перевод на язык судопроизводства той части судоговорения, которая происходит на другом языке.

Судебные акты, о выдаче которых из дела заявило в письменном виде лицо, участвующее в деле и не владеющее языком судопроизводства, вручаются ему в переводе на его родной язык или другой язык, которым он владеет.

Следует указать, что к представляемым сторонами и другими лицами, участвующими в деле, после окончания подготовки дела к судебному разбирательству документам, изготовленным не на языке судопроизводства, должен быть приложен перевод на язык судопроизводства.