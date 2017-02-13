Накладки с гимном: от казахского бората до третьего рейха

В субботу на церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка федерации между сборными США и Германии на Гавайях разгорелся скандал из-за неправильного немецкого гимна. Вместо современной версии мелодии на стадионе были исполнены отрывки гимна Третьего рейха, запрещенные после 1945 года. Делегация Германии заявила, что оскорблена случившимся. Однако это не первый и не последний конфликт с национальными символами, вызванный ошибками организаторов. " Вместо современной версии мелодии на стадионе были исполнены отрывки гимна Третьего рейха, запрещенные после 1945 года. Делегация Германии заявила, что оскорблена случившимся. Однако это не первый и не последний конфликт с национальными символами, вызванный ошибками организаторов. " СЭ " вспоминает самые яркие из них.





24 апреля 2005 года

Перед товарищеским матчем сборных Канады и США по хоккею в Монреале канадская певица Каролин Марсиль стала посмешищем во время исполнения американского гимна. Сначала Марсиль забыла мелодию и слова американского гимна и убежала со льда для того, чтобы взять шпаргалку. Вернувшись на площадку, она поскользнулась и упала. Для того, чтобы исправить конфуз, Каролин на следующий день пришла в прямой эфир программы "Доброе утро, Америка", где, наконец, все продемонстрировала чистое исполнение.









21 ноября 2007 года

Перед началом отборочного матча чемпионата Европы-2008 по футболу между сборными Англии и Хорватии во время исполнения хорватского гимна певец Тони Генри исказил одно из хорватских слов, в результате которого текст приобрел непристойный оттенок. Это еще больше раззадорило гостей, которые обыграли англичан, несмотря на отсутствие турнирной мотивации и открыли сборной России дорогу в финальную часть ЧЕ-2008.









13 февраля 2011 года

На чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в канадском Калгари в 2011 году гимны в честь победителей соревнований исполнял оркестр. В честь победы россиянина Ивана Скобрева неожиданно грянул гимн Болгарии, а потом музыканты зачем-то попытались исполнить гимн Белоруссии. Правильный вариант гимна России был исполнен только с третьего раза уже после окончания церемонии награждения.





29 мая 2011 года

На церемонии награждения победителя "Джиро д’Италия" организаторы соревнований включили в честь испанского велогонщика Альберто Контадора гимн Испании образца 1928 года. Ранее в 2009 году на "Тур де Франс" Контадору пришлось в ознаменование своего успеха выслушать гимн Дании.









25 марта 2012 года

На соревнованиях по стрельбе в Кувейте во время награждения казахстанской спортсменки Марии Дмитренко, завоевавшей золото в стрельбе на траншейном стенде, вместо гимна Казахстана внезапно прозвучала пародия из скандально известного фильма "Борат: культурное исследование Америки на благо славного народа Казахстана". Дмитренко при этом растерялась и выслушала песню в церемониальной позе, прижав правую руку к сердцу. После этого Кувейту пришлось урегулировать дипломатический скандал.









30 июля 2012 года

Олимпийский комитет Венгрии обратился к организаторам Олимпиады-2012 с жалобой на Лондонский симфонический оркестр, который слишком вольно трактовал венгерский гимн. Во время церемонии награждения фехтовальщика Арона Силадьи, победившего в соревнованиях саблистов, венгры не узнали символ своей страны, представленный в слишком оригинальной аранжировке.









11 января 2014 года

На молодежном чемпионате мира по хоккею среди девушек организаторы поставили старый гимн России и не сумели оперативно найти правильную версию, несмотря на настоятельные просьбы нашей команды. Тогда россиянка сами исполнили гимн страны а-капелла, без музыки.









12 октября 2014 года

Украинец Олег Верняев после победы в упражнениях на брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в китайском Нанкине услышал на пьедестале в свою честь гимн Узбекистана, однако не стал прерывать церемонию из вежливости.









7 сентября 2015 года

После победы на чемпионате мира по спортивной борьбе в Лас-Вегасе российскому борцу греко-римского стиля Роману Власову довелось услышать на пьедестале старый российский гимн. После яростных протестов Власова организаторы согласились включить правильный гимн с мобильного телефона одного из членов нашей делегации.









12 декабря 2015 года

На Кубке Президента РФ по тяжелой атлетике в Грозном во время награждения казахстанских чемпионов Ильи Ильина и Александра Зайчикова вместо действующего гимна Казахстана зазвучал старый. Спортсмены прослушали старый гимн, после чего Ильин настойчиво попросил организаторов поставить действующий гимн.