Юлия Путинцева сохранила 27-ю строчку рейтинга WTA

Позиционных изменений в лучшей десятке WTA не произошло. Лидерство сохраняет за собой Серена Уильямс, в активе американки 7780 очков. На пятки ей наступает немка Ангелик Кербер. Тройку сильнейших замыкает чешка Каролина Плишкова.

Лучшей позицией из казахстанок может похвастаться Юлия Путинцева, которая, не изменив своего положения, занимает 27-ю строчку рейтинга одиночного разряда. Еще одна наша соотечественница Ярослава Шведова поднялась на одну позицию и заняла 45-е место.





Рейтинг WTA. 13 февраля

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780.

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7115.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172.

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070.

6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915.

9 (9). Мэдисон Кис (США) — 3897.

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705...



