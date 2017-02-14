Аким Кызылординской области отчитался перед общественным советом

2016 год был ознаменован для области значительными достижениями в социально-экономическом развитии.

13 февраля в Доме дружбы города Кызылорды состоялась отчетная встреча акима области Крымбека Кушербаева перед общественным советом. Глава региона рассказал об итогах развития области за 2016 год , передает пресс-служба акима региона.





По словам К.Кушербаева, 2016 год был ознаменован для области значительными достижениями в социально-экономическом развитии. Так, за последние 4 года объем несырьевого сектора возрос на 52 процента (по РК – на 4 процента), а производительность труда – в 6 раз (по РК – в 2,4 раза). За последние 3 года в Кызылорде было построено 11 жилых микрорайонов.





Как отметил глава региона, в Кызылординской области за последние 4 года вдвое увеличился объем финансирования сферы образования. В регионе полностью решена проблема трехсменного обучения и охвата детскими садами.





- Ежегодно выделяются 350 грантов акима области для обучения в вузах Казахстана для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Кызылординская область — единственный регион в стране, которая имеет 150 грантов правительства РФ для обучения в ведущих технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Я считаю, что это большое достижение! - сказал К. Кушербаев.





Председатель отраслевой комиссии Общественного совета по вопросам сельского хозяйства и природопользования Серикбай Омирзаков доложил о проделанной за год работе, в том числе о собранном рекордном урожае риса и выведению новых сортов «белого золота».





Председатель комиссии по предпринимательству, инвестициям и инновационному развитию Галымбек Жаксылыков рассказал о развитии в регионе малого и среднего бизнеса и мерах по поддержке предпринимателей.





Заместитель председателя общественного совета области Бакберген Досмамбетов выступил с отчетом по сфере образования и поддержке молодежи. Также о проделанной в области работе сообщили члены общественного совета Каршыга Есимсеитова, Владимир Толоконников и Аманжол Онгарбаев.











