Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Аким Кызылординской области отчитался перед общественным советом

14 февраля 2017, 09:36

2016 год был ознаменован для области значительными достижениями в социально-экономическом развитии.


13 февраля в Доме дружбы города Кызылорды состоялась отчетная встреча акима области Крымбека Кушербаева перед общественным советом. Глава региона рассказал об итогах развития области за 2016 год, передает пресс-служба акима региона.

По словам К.Кушербаева, 2016 год был ознаменован для области значительными достижениями в социально-экономическом развитии. Так, за последние 4 года объем несырьевого сектора возрос на 52 процента (по РК – на 4 процента), а производительность труда – в 6 раз (по РК – в 2,4 раза). За последние 3 года в Кызылорде было построено 11 жилых микрорайонов.

Как отметил глава региона, в Кызылординской области за последние 4 года вдвое увеличился объем финансирования сферы образования. В регионе полностью решена проблема трехсменного обучения и охвата детскими садами.

- Ежегодно выделяются 350 грантов акима области для обучения в вузах Казахстана для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Кызылординская область — единственный регион в стране, которая имеет 150 грантов правительства РФ для обучения в ведущих технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Я считаю, что это большое достижение! - сказал К. Кушербаев.

Председатель отраслевой комиссии Общественного совета по вопросам сельского хозяйства и природопользования Серикбай Омирзаков доложил о проделанной за год работе, в том числе о собранном рекордном урожае риса и выведению новых сортов «белого золота».

Председатель комиссии по предпринимательству, инвестициям и инновационному развитию Галымбек Жаксылыков рассказал о развитии в регионе малого и среднего бизнеса и мерах по поддержке предпринимателей.

Заместитель председателя общественного совета области Бакберген Досмамбетов выступил с отчетом по сфере образования и поддержке молодежи. Также о проделанной в области работе сообщили члены общественного совета Каршыга Есимсеитова, Владимир Толоконников и Аманжол Онгарбаев.



Фото: акимат Кызылординской области

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...