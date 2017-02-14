Гражданско-процессуальный кодекс РК, проблемы и пути решения

В октябре 2015 года президент РК Н.А. Назарбаев публично подписал новый гражданско-процессуальный кодекс, введенный в действие с 1 января 2016 года, указав в обращение «впервые мы это делаем публично, это связано с огромным значением документа для нашей страны, для каждого гражданина Казахстана». Обращаясь ко всем казахстанцам, глава государства подчеркнул, «…новый ГПК фундаментально улучшит правовое поле страны…Казахстан с нового года перейдет от пятизвенной к трехзвенной судебной системе. Это упростит процесс рассмотрения дел, повысит эффективность, сделает более понятным все решения для простых людей…Все эти нормы нового Кодекса направлены на повышение эффективности судебной защиты...»

С введения в действие нового ГПК прошел один год, срок не большой, но достаточный для подведения итогов, реализации возложенных задач и целей государством. Итоги можно подвести из имеющейся практики показывающие минусы и плюсы нововведений, способствующие улучшению отправления правосудия по гражданским делам и необходимости совершенствования процессуального законодательства, т.к. не все имело ожидаемый успех, а некоторые новшества только усугубили и так не простое судопроизводство.

Следует обратить внимание на некоторые нововведения процесса, требующие корректировки ввиду сложившейся практики.

1.Принятие искового заявления в производство суда.

Данная стадия суда не изменена и является прежней, в течение пяти рабочих дней суд решает вопрос о принятии иска в производство, и если есть предусмотренные процессуальным законом основания к отказу или возврату, принимает одно из трех решений. Новшество, к исковому заявлению должна быть приложена квитанция или иной документ, подтверждающий о направлении иска ответчику. При наличии заявления с иском о принятии обеспечения иска принимает меры или отказывает в принятии мер обеспечения. Данные все вопросы и действия суд рассматривает и решает самостоятельно без вызова сторон, где принятое определение суда о принятии иска не подлежит обжалованию, и сторона ответчика должна это принять как должное и безоговорочное событие.

Данное положение закона в настоящее время не соответствует новым положения процессуального закона ориентированного на отправление правосудия в соответствии с мировыми стандартами, в результате которого, упростит процесс рассмотрения судебных дел, повысит эффективность, сделает более понятными решения для простых людей.

Принятие иска судом, по нашему мнению должно осуществляться с участием сторон спора, с целью соблюдения равноправия сторон при отправлении правосудия, начинающегося с определения о принятии дела в производство. Из всех стадий судебного процесса, действия суда могут быть обжалованы, за исключением определения о принятии дела в производства суда. Где суд по поступившему иску, не зная обстоятельств дела и осведомленных о них лишь из искового заявления, самостоятельно без мнения других участников процесса решает вопрос о возбуждении гражданского производства, последствием которого является судебное разбирательство, осуществляемое в двух месячный срок, если отсутствуют основания к продлению, которые всегда имеются. Сократить данные сроки рассмотрения на наш взгляд позволит объективное рассмотрение вопроса о возбуждении дела, с участием сторон спора. Где стороны с соблюдением закона вправе представить все доказательства по предмету и основанию иска, в том числе о подсудности или не подсудности данного спора суду и т.д., что способствует правильному и полному формированию дела, по всем обстоятельствами дела, представленных не только истцом, но и его процессуальными оппонентами.

Полагаем, что в данной стадии участники получат возможность предоставить суду все обстоятельства по делу, с учетом которых суд примет решение о возбуждении дела, которое также должно подлежать самостоятельному обжалованию.

2. Подготовка дела к судебному разбирательству.

Внесенные новшества не оправдывают надежд. Проблема на наш взгляд стара, формальное отношение сторонами и судом. Выносятся определения о проведении подготовки дела с указанием задач, выяснением вопросов, извещения сторон и иных участников процесса и т.д., и принятием определения суда о назначении судебного разбирательства. Введенное новшество о прекращении производства по делу в связи с пропуском срока исковой давности, не совершенно. Увеличен срок проведения данной стадии с семи дней до пятнадцати, подлежащий увеличению при определенных обстоятельствах. Действия суда осуществляемые в данной стадии именуются подготовкой дела к судебному разбирательству, где одной из важных задач является сбор доказательств сторонами и представления их суду. Где с этой целью проводится предварительное судебное заседание, а стороны процесса обязаны раскрыть имеющиеся доказательства и представить их суду и участникам процесса, что позволит оппонирующей стороне быть подготовленной к судебному разбирательству. То есть, дело должно быть подготовленным, где в последующей стадии осуществляется судебное разбирательство, в виде рассмотрения и разрешения дела, путем непосредственного исследования доказательств, представленных сторонами. Представление доказательств должно быть осуществлено в стадии подготовки дела, за исключением определенных случаев. Однако на деле доказательства представляются до момента ухода суда в совещательную комнату, что нарушает принцип состязательности гражданского процесса, где каждая сторона обязана представить доказательства по предмету и основанию спора. Но, возможно ли это сделать квалифицированно и в полной мере, если суд не предоставит время для внесения опровержения, как часто бывает в судебной практике, сославшись на истечение времени рассмотрения дела и пропуска срока разрешения дела. Данные обстоятельства никоим образом не способствуют улучшению отправления правосудия, вызывая лишь разочарование и недоверие к судебной системе.

Полагаем нужно внести изменения в стадию подготовки дела к судебному разбирательству, увеличить срок данной стадии с целью предоставить возможность сторонам в полной мере реализовать принципы гражданского процесса состязательности. Где каждая сторона обязана предоставить доказательства в обоснование заявленных ею доводов и возражений, что должно быть выполнено до того, как суд назначит судебное разбирательство. И суд не может ограничить участников процесса по истребованию и представления доказательств по признаку достаточности доказательств для разрешения дела. Окончание стадии подготовки, как правило, завершается вынесением судом определения о назначении судебного разбирательства по делу, которое должно быть проведено с участием сторон, обязанных выразить мнение о подготовленности дела к судебному разбирательству, что исключает право сторон представить по любым основаниям в ходе судебного разбирательства новые доказательства.

Увеличенный срок подготовки дела должен быть за счет двухмесячного срока судебного разбирательства и составит не более трех месяцев с момента подачи иска в суд. Сроки судебного разбирательства должны быть сокращены и не могут превышать три дня, по принципу непрерывности рассмотрения дела, в течение которого суд обязан рассмотреть и огласить принятое решение.

3. Пересмотр дел в апелляционном порядке.

В настоящем апелляционный пересмотр происходит в следующем порядке: стороны извещаются о назначении дела на 10 часов с момента осуществления апелляционного заседания коллегиальным составом, в производство которого на данную дату назначено не одно дело, а множество. И извещенные участники в порядке очередности ждут в коридоре своей очереди, что зависит, какой судья из коллегиального состава докладывает свое дело. Получается каждый докладчик, он же председательствующий по делу с участием боковых судей рассматривает дело, затем становится боковым судьей и принимает участие в другом деле.

Влияет ли данная практика на качественность отправления правосудия, думается, безусловно. Можно ли в таком режим, исполнить задачи поставленные государством перед судебной системой, как эффективность и оперативность судебного рассмотрения. Где важным фактором и результативным показателем должно быть законность принятого судебного акта.

Главным назначением данного судебного разбирательство должно стать проверка судебного акта суда первой инстанции в пределах законности вынесенного решения по исследованным доказательствам. То есть, на основе собранного судом первой инстанции доказательств, апелляционная коллегия проверяет обоснованность и правильность примененного права. В связи с чем введенное новшество о возможности сторонам представить в апелляционном разбирательстве новые доказательства, представление которых в суде первой инстанции было невозможным, противоречит назначению апелляционного пересмотра. Где сторона процесса ввиду не возможности представить доказательства, представляет новые доказательства в апелляционное разбирательство, что влечет новое разбирательство на основании новых доказательств, соответственно, исключается апелляционный пересмотр судебного акта суда первой инстанции не исследовавшего доказательство поданное стороной в апелляционную инстанцию, в данном случае это новое судебное разбирательство.

Также на наш взгляд необходимо сократить сроки рассмотрения дела в апелляционном порядке до одного месяца, т.к. до судебного разбирательства апелляционное производство предусматривает подготовку дела. Здесь задачами и целью подготовки должно быть извещение сторон о апелляционном разбирательстве, где каждый участник процесса обязан предоставить письменный отзыв по апелляционной жалобе на дату подготовки дела.

Качественность рассмотрения в апелляционном порядке, полагаем, зависит от потраченного времени рассмотрения коллегиальным составом и подготовленности по делу всего коллегиального состава. В сложившейся судебной практике, с делом знаком лишь только председательствующий по делу, являющийся докладчиком по делу, как правило, боковые двое судей лишь только «в теме». Думается качественность отправления правосудия, зависит от подготовленности не только участников процесса к апелляционному пересмотру, но всего коллегиального состава судей, где каждый судья обязан ознакомиться с материалами дела и доводами апелляционной жалобы и отзыва по ней, путем составления аналитической справки, подлежащей ознакомлению вышестоящим судом. Данные положения влекут персональную ответственность каждого судьи при коллегиальном рассмотрении дела и являются показателем квалифицированности судьи, что имеет значение, как для участников процесса, так и государства, при рассмотрении вопросов персональной аттестации судей.

4. Пересмотр в кассационном порядке.

Новшества кассационного пересмотра является ограничение на подачу ходатайства (ранее жалобы) на пересмотр судебных актов, согласно ст.434 ГПК, где в пяти подпунктах указано о производстве дел. Из данного перечня в настоящем вызывает нарекание пп.3 имущественные споры. При не достаточности суммы спора, участники процесса лишаются права пересмотра дел вступивших в законную силу. Полагаем, данное новшество не основано на требованиях о судопроизводстве, установленных Конституцией РК и конституционным законом РК «О судебной системе и статусе судей», предусмотревших трехуровневую/трехзвенную систему рассмотрения дел. Однако гражданско-процессуальный кодекс изменил порядок рассмотрения дел по имущественным спорам, ограничив их рассмотрение двумя звеньями судебной системы. При том, что третье звено судебной системы - кассационный пересмотр осуществляется при наличии уплаты государственной пошлины в размере 50% от первичной суммы. Данное установленное ограничение участников процесса на подачу кассационного ходатайства о пересмотре дел исключает право на доступ к правосудию, в связи с чем, пп.3 ст.434 ГПК подлежит исключению.

Рассмотрение дел в суде кассационной инстанции производится коллегиальным составом суда, но рассмотрение кассационного ходатайства о пересмотре судебных актов изучается судьей кассационной инстанции, то есть в единоличном составе без участия сторон и иногда при истребовании материалов гражданского дела. Принятое по данному ходатайству постановление не подлежит обжалованию и является окончательным, и при отказе в возбуждении кассационного производства препятствует дальнейшему движению дела. Данный порядок предварительного рассмотрения ходатайства дела также не основан на принципах гражданского судопроизводства предусмотревшего пересмотр вступивших в законную силу судебных актов коллегиальным составом суда.

Как следует из практики, заседание судебной кассационной коллегии проходит здание ВС РК, с участием сторон извещенных о заседании, и согласно п.2 ст.450 ГПК участие в кассационном заседании является правом стороны. Как правило, извещенные участники процесса принимают участие в заседании кассационной судебной коллегии, с целью изложении своих доводов по спору, т.к. это является возможностью быть услышанным последней инстанцией всей судебной системы. Соответственно, данная поездка для участия в последнем звене суда, несет бремя затрат, которые к сожалению, не всегда компенсируются, что препятствует всем желающим принять участие в кассационном разбирательстве.

Полагаем, что рассмотрение дел в кассационной судебной инстанции, можно «…упростить процесс рассмотрения дел, повысить эффективность, сделать более понятным все решения для простых людей…Все эти нормы нового Кодекса направлены на повышение эффективности судебной защиты...», как отметил глава государства. Стороны процесса нуждаются в создании наиболее благоприятных условий судопроизводства, даже в исключении финансовых затрат связанных с проездом в кассационную инстанцию. Новшества гражданско-процессуального кодекса предусматривают следующие права для сторон давать пояснения посредством видеоконференцсвязи, п.3 ст.186, что также закреплено п.2 ст.63, объяснений сторон могут быть получены путем использования систем видеоконференции.

Верховный суд РК постоянно обращает внимание общественности на достижения в области внедрения электронного правосудия и применения новейших технологий для обеспечения доступа к правосудию, облегчения сторонам бремени представления доказательств и ведения судебного процесса. Полагаем, что необходимо Верховному суду дать письменные разъяснение о возможности рассмотрение дел в суде кассационной инстанции дистанционно с использованием технических возможностей и коммуникаций путем проведений онлайн-связи, где участник процесса в здании местных судов примут участие в заседании кассационной инстанции.

5. Особенности отвода.

Институт судопроизводства, где решается вопрос о доверии суду или невозможности участии определенного судьи в рассмотрении дела, по основаниям предусмотренного процессуальным законодательством. Где сторона процесса, не доверяя судье/суду в силу определенных обстоятельств, подает заявление о недоверии, по сути, жалобу по действиям определенного судьи или состава суда.

Если с отводом в суде первой инстанции понятно, подано заявление и дело передается председателю суда или иному судье который рассматривает заявление об отводе и выносит по делу судебный акт.

То в апелляционном порядке внесены изменения, противоречащие действующему законодательству, где заявление в отношении определенного судьи/суда о не доверии, рассматривается тем самым составом суда, которому выражено не доверие. Полагаем, что данная норма подлежит изменению и приведению ее в соответствии с действующим законодательством, запрещающего направлять на рассмотрение заявление или жалобу лицу, на действия которого она принесена.

В настоящем, в случае заявления отвода при коллегиальном составе суда в апелляционном производстве в отношении одного судьи, рассматривается двумя судьями, которые являются одним составом. В Алматинском городском суде коллегиальные составы суда, распределены по три судьи, которые коллегиально и рассматривают все дела находящиеся в производстве данных трех судей. Полагаем, что в данной ситуации, не станут двое участников коллегии удовлетворять отвод о недоверии одному из участников коллегиального состава. С учетом данных обстоятельств необходимо изменить порядок рассмотрения отвода в коллегиальном составе.

Адвокат УАК «Зангер87»АГКА Махаметалев М.Б.

Юрист Баратова Г.А.