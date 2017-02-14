Казахстанские боксёры тренируются со сборными Германии и США

В этом году казахстанским боксерам предстоит выступить на двух крупных турнирах.

Во Всемирной академии бокса в Алматинской области проходит совместный сбор команд Казахстана, Германии и США. В немецкой спортивной делегации – 26 человек, американцев – 14, сообщат сообщат Zakon.kz









Для команды Казахстана это уже второй сбор в 2017 году. Акцент делается на совершенствовании техники и тактики. Спортсмены работают в парах и скоро начнут спарринги. Боксёры из команд ФРГ и США в Казахстан приезжают практически каждый год и чувствуют себя здесь почти как дома – за исключением жёстких спаррингов, которые им приходится выдерживать в конце каждых сборов.









В этом году казахстанским боксерам предстоит выступить на двух крупных турнирах - на чемпионате Азии, который пройдёт с 30 апреля по 7 мая в столице Узбекистана и чемпионате мира с 25 августа по 4 сентября в германском Гамбурге. Континентальный чемпионат станет местом, где разыграют путёвки на мировое первенство; наша команда надеется завоевать максимальное количество лицензий - 10.









Фото - Сергей ШТРАК



