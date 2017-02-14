Пятнадцать тонн посылок в огне: в Москве на МКАД сгорел почтовый грузовик

Движение на внешней стороне МКАД было ограничено несколько часов.

В Москве выясняют причины пожара на 59-м километре МКАД. В ночь на 14 февраля там сгорел почтовый грузовик, передает передает "Вести-Москва"





Когда водитель заметил, что кабину наполняет дым, резко остановился, но попытки потушить огонь снегом оказались безрезультатными. В считаные минуты весь тягач охватило пламя.





Автомобиль перевозил 15 тонн почты, часть безвозвратно утеряна. Движение на внешней стороне МКАД было ограничено несколько часов. Спасателям пришлось разрезать переднюю стенку прицепа, чтобы потушить пламя. Пострадавших нет.



