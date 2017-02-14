Назначен Председатель Комитета внутреннего госаудита Минфина РК

Им стал Аниятулла Сарсенов.

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 70-л/с Аниятулла Умирзакулы Сарсенов назначен Председателем Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Аниятулла Сарсенов, 1969 года рождения, образование высшее. В 1990 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», в 2000 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «юриспруденция». Владеет несколькими языками: казахский, русский - в совершенстве, английский - свободно.

Трудовую деятельность начал в июле 1989 года с должности ведущего специалиста фирмы "Казахпроминторг" Республиканского объединения «Казахинторг», затем работал ведущим специалистом Управления внешней торговли Казпотребсоюза, ведущим специалистом Республиканского объединения «Казкоопвнешторг».

С сентября 1991 по сентябрь 1992 года - директор по экономическим вопросам Совместного предприятия "Казамман" Министерства народного образования КазССР.

С октября 1992 года по март 1994 года - начальник сельскохозяйственного производства и заготовок, заместитель директора Опытно-экспериментального пищекомбината Казпотребсоюза.

С марта 1994 года по декабрь 1995 года - исполнительный директор, директор Республиканского хозрасчетного предприятия «Казкоопагро».

С января 1996 года по июль 1996 года - старший референт по хозяйственным вопросам Посольства Республики Казахстан в Великобритании (Лондон).

С июля 1996 года по март 1997 года - советник Правления по коммерческой деятельности Казпотребсоюза.

С марта 1997 года по февраль 1998 года - Заместитель Начальника Налогового отдела по Алмалинскому району города Алматы.

С февраля 1998 года по июнь 2002 года – Заместитель Председателя Налогового комитета по городу Алматы.

С июня 2002 года по апрель 2005 года - служба в органах финансовой полиции: Начальник Департамента финансовой полиции по городу Алматы, затем Заместитель Председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С июня 2005 года по июнь 2006 года - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

С декабря 2008 года по февраль 2017 года – руководитель Департамента по финансовому мониторингу по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

С 14 февраля 2017 года - Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан.

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Награжден: Почетной грамотой Финансовой полиции, нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі», юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл".