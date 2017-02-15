МНЭ представило проект республиканского бюджета на 2017-2021 годы депутатам мажилиса

В 2017 году ВВП прогнозируется в объеме 49,7 трлн. тенге, что выше относительно утвержденного показателя на 1,35 трлн. тенге - Сулейменов.

По прогнозам министерства национальной экономики РК, в 2017 году ВВП страны вырастет до 2,5%, а доход бюджета на на 553,7 млрд. тенге, экспорт увеличится на 4,9 млрд. долл., а расход бюджета на 2 трлн. 615,1 млрд. тенге. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания в Астане сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz





По словам министра национальной экономики, прогноз макроэкономических показателей на 2017 год скорректирован на основе уточнения ряда факторов, в т.ч. роста ВВП (с 1,9 до 2,5%).





«В 2017 году ВВП прогнозируется в объеме 49,7 трлн. тенге, что выше относительно утвержденного показателя на 1,35 трлн. тенге. Рост ВВП ожидается за счет более высоких темпов роста в промышленности до 3,0%, обрабатывающей промышленности на уровне 2,6%, строительстве до 2,6% и транспорте и складировании до 4,0%. Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81,0 млн. тонн» - сказал Сулейменов.





Он отметил, что скорректированный проект республиканского бюджета на 2017 -2021 строится в том числе на увеличенной цены на нефть (с 35 до 50 долл. за баррель), металлы (на 5,5% к уровню 2016 года), сниженный расчетный курс доллара (с 360 до 330 тг.) .





«Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд. долларов до 45,1 млрд. долларов, импорт на 3,6 млрд. долларов до 32,7 млрд. долларов. Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6,0-8,0%. На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2017 год, - продолжил Сулейменов. - Доходы республиканского бюджета в 2017 году оцениваются в объеме 4 трлн. 891,9 млрд. тенге, что на 553,7 млрд. тенге выше утвержденного плана».





По его словам, основное увеличение поступлений ожидается по КПН, НДС за счет улучшения макроэкономических показателей и ЭТП на нефть (за счет повышения ставки ЭТП на нефть с 35 до 50 долл. за тонну при более высоких ценах на нефть).





«В целях реализации поручений главы государства, данных в Послании народу Казахстана и на расширенном заседании правительства 3 февраля т.г., а также принятия дополнительных антикризисных мер предусматривается: увеличение целевого трансферта из Национального фонда на 1 трлн.092,9 млрд. тенге до 1 трлн. 534,6 млрд. тенге; увеличение дефицита бюджета на 969,8 млрд. тенге до 1 трлн. 547,9 млрд. тенге. Гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен в ранее утвержденном размере 2 трлн. 880 млрд. тенге».





«С учетом этого, прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11 трлн. 176,4 млрд. тенге, что на 2 трлн. 615,1 млрд. тенге выше утвержденного объема.

Проект бюджета обеспечивает сохранение макроэкономической и социальной устойчивости и обеспечивают выполнение всех социальных обязательств. Просим поддержать!» - заключил Сулейменов.





Татьяна Ковалева, Астана



