В Москве нашли квартиру с 30 комнатами и двумя этажами для слуг

Пятиуровневый пентхаус насчитывает более 30 комнат, в нем есть собственный бассейн, а на крыше — смотровая площадка. Жилье предлагается покупателям по цене 2,35 миллиарда рублей, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в среду, 15 февраля, передает передает Lenta.ru





Рекордно дорогой лот оборудован двумя лифтами. Два этажа квартиры занимают помещения для обслуживающего персонала и технического оборудования. Смотровая площадка на крыше при желании может быть переоборудована в вертолетную, отмечается в сообщении «Мира квартир».





В Санкт-Петербурге, по данным аналитиков портала, самая дорогая квартира вдвое дешевле московской — она продается за 1,05 миллиарда рублей. Пентхаус с восемью комнатами расположен в доме на Мытнинской набережной, с его террасы открываются виды на Эрмитаж, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и стрелку Васильевского острова.





Третье место в списке российских городов с рекордно дорогими квартирами занимает Казань, где пятикомнатная квартира на Подлужной улице выставлена на продажу за 104 миллиона рублей.

В топ-10 также попали лоты в Новосибирске (77 миллионов рублей), Ростове-на-Дону (65 миллионов рублей), Нижнем Новгороде (50 миллионов), в Воронеже (45 миллионов рублей), Волгограде (35 миллионов) в Уфе и Красноярске (в обоих самые дорогие квартиры стоят 28 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что самая дешевая новая квартира в Москве в январе 2017 года предлагалась покупателям за 2,68 миллиона рублей, то есть по цене в 877 раз меньшей, чем стоимость пентхауса в 1-м Неопалимовском переулке.



