Курс тенге обновил рекорд

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 16 февраля 2017 года составил 320,33 тенге. По сравнению с утренней сессией 15 февраля (321,45/$1) нацвалюта укрепилась на 1,12 тенге, сообщает Zakon.kz .





По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 320 тенге за доллар США, максимальный - 321 тенге. Объем торгов составил 24 млн 900 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 67.





Напомним, глава Нацбанка в мажилисе Парламента, представляя доклад по вопросам изменений в законопроект «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы», сообщил, что на валютном рынке Казахстана наблюдается стабильность, а курс тенге укрепляется в ответ на улучшение внешних экономических условий.





"После перехода на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям обменный курс соответствует объективным факторам и обеспечивает конкурентоспособность наших производителей. Все это происходит на фоне отсутствия вмешательства Национального Банка на валютном рынке. Мы не проводим интервенции с сентября 2016 года", - подчеркнул Данияр Акишев.