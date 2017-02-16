Сколько может заработать дотер к 18 годам
16 февраля 2017, 11:24
Сегодня в списке лидеров по сумме призовых в киберспорте Сумаил идет на третьем месте.
История жизни Сумаила «Suma1l» Хассана вполне возможно когда-нибудь будет экранизирована. В Голливуде любят такие истории: в 15 лет он вместе с родителями, а также пятью братьями и сестрами перебрался из пакистанского Карачи в Чикаго. Парень резко ворвался в число сильнейших игроков Северной Америки и вскоре попал в сильнейшую американскую команду – Evil Geniuses. Однако переход вундеркинда требовал не только отказа от продолжения учебы, но и переезда на западное побережье США.
С этого момента начался новый период в жизни команды - победа на ЧМ-2015, 3-е место на ЧМ-2016 и куча попаданий в топ-3 на крупнейших турнирах. За 2,5 года Evil Geniuses выиграли около 12 миллионов долларов призовых, а Сумаил попал в книгу рекордов Гиннеса как самый молодой киберспортсмен, заработавший 1 миллион долларов. Сегодня в списке лидеров по сумме призовых в киберспорте Сумаил идет на третьем месте, чуть уступая Питеру «ppd» Даггеру – бывшему капитану, а ныне CEO Evil Geniuses, а также Саахилу «Universe» Ароре – индусу американского происхождения, который и посоветовал взять Сумаила в команду.
Источник sports.ru
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