ЧП в Шахане: Почему пострадавшим не выделили матпомощь из бюджета

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков в эфире телеканала "Казахстан-Караганды" объяснил, почему на помощь шаханцам не выделяли денег из бюджета , передает , передает "Новый вестник"





Напомним , 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших , из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Был спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших. Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением . По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование. В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Кочегар, дежуривший в тот день, объявлен в розыск.





По словам акима региона, ЧП, которое произошло в Шахане, относится к категории техногенного характера. В этом случае из бюджета денежные средства не выделяются. В таких случаях устанавливаются виновные лица и взыскание расходов обращается на них. Причем неважно физическое это лицо, или юридическое.









"Раз такая беда случилась, мы не могли сидеть сложа руки и ждать, когда закончится следствие и судебные органы примут решение. Потерпевшим людям надо был где-то жить. Поэтому было принято решение организовать благотворительный фонд, который возглавили активисты-шаханцы. Мы обратились к населению за помощью. С большим пониманием к этой беде отнеслись жители всей республики. Я, пользуясь случаем хочу, поблагодарить всех жителей нашей страны за неравнодушное отношение к трагедии. Потому что помощь мы получали из Астаны, Павлодара, Костаная, Петропавловска и других регионов Казахстана. Это позволило довольно оперативно принимать решения: восстановить жилье, заселить людей и обеспечить дом отоплением", - сказал Нурмухамбет Абдибеков, добавив, что власти старались оперативно решать все возникающие проблемы.





Фото: nv.kz, express-k.kz



