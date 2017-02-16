Препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС стало меньше

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) совместно с Евразийской экономической комиссией ведут активную работу по устранению и недопущению появления новых препятствий для свободного перемещения товаров и услуг на внутренних рынках Союза, сообщается на веб-портале ЕЭК.

«Главы государств-членов ЕАЭС неоднократно отмечали важность функционирования внутреннего рынка нашего Союза без барьеров, изъятий, и ограничений, - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - Евразийская экономическая комиссия проводит последовательную, в том числе превентивную работу с государствами-членами по разрешению проблемных ситуаций».

В Российской Федерации с начала года трудовые иммигранты из стран ЕАЭС получили доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Для получения полиса ОМС гражданин должен выбрать страховую медицинскую организацию. Их реестр размещается на сайте www.ffoms.ru. Сам приказ можно найти на сайте Постоянного Комитета Союзного государства или на сайте Минздрава России. На руки выдается бумажный полис, действительный до конца соответствующего календарного года, но не более срока действия трудового договора.

Беларусь до 1 июля 2018 года отложила введение сертификации на бытовые электроприборы. К этому времени Евразийская экономическая комиссия должна принять технический регламент ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». В этом случае у Беларуси не будет потребности вводить свои, дополнительные процедуры по сертификации, и обязательное подтверждение соответствия будет осуществляться согласно правилам ЕАЭС.

Предприниматели стран ЕАЭС до конца года могут возить древесину и необработанные лесоматериалы автомобильным транспортом через международный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс (Российская Федерация). В настоящее время МАПП Верхний Ларс является единственным автотранспортным коридором, ведущим с таможенной территории Евразийского экономического союза в Армению.

Казахстан не будет вводить ограничения на вывоз из страны отходов и лома черных и цветных металлов в страны ЕАЭС. Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан в конце января разместило на своем официальном сайте проект приказа, согласно которому вывоз из страны отходов и лома черных и цветных металлов планируется запретить только в том случае, если его цель - поставка за пределы ЕАЭС.

Армения на законодательном уровне в апреле вводит размещение информации о государственных закупках на русском языке. Обновление появится на веб-портале государственных закупок Министерства финансов Республики Армения. В ближайшее время также планируется завершить работу по переводу на русский язык интерфейса системы электронных закупок ARMEPS и пособия для участников закупок.