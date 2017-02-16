НОК и Союз биатлонистов РК подтвердили задержание казахстанцев криминальной полицией Австрии

Впоследствии все спортсмены были освобождены без предъявления обвинений.

Вчера в австрийском Хохфильцене состоялась экстренная совместная пресс-конференция Международного союза биатлонистов, Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан и Союза биатлонистов Казахстана о результатах анализа допинг-проб казахстанских биатлонистов.





На пресс-конференции были обнародованы результаты анализов допинг-проб спортсменов, а также сделан ряд заявлений в отношении инцидента с казахстанской национальной сборной по биатлону, произошедшего 8 февраля накануне Чемпионата Мира IBU в Хохфильцене, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.





С совместным заявлением перед собравшимися журналистами выступил вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Андрей Крюков.





«Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) совместно с Союзом биатлонистов Казахстана (СБК) подтвердили, что 10 казахстанских биатлонистов были задержаны Австрийской криминальной полицией в Хохфильцене (Австрия) 8 февраля текущего года . Впоследствии все 10 спортсменов были освобождены без предъявления обвинений.





Кроме того, следуя установленным правилам и процедурам Всемирного антидопингового агентства (WADA), все спортсмены казахстанской национальной сборной по биатлону во внесоревновательном порядке, прошли дополнительное допинг-тестирование. Анализ допинг-проб всех казахстанских биатлонистов показал отрицательный результат.





Данный результат был очевиден и ожидаем, поскольку борьба с допингом во всех её формах и защита чистых спортсменов остаются одними из главных приоритетов для Национального Олимпийского Комитета, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Союза биатлонистов Казахстана», - говорится в заявлении.



