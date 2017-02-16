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Новости за сегодня

Парламент принял поправки в республиканский бюджет 2017 года

 

Депутаты Сената Парламента РК утвердили поправки в республиканский бюджет 2017 года, сообщает Zakon.kz. Так, по данным правительства РК, рост ВВП в 2017 году оценивается на уровне 2,5%, номинальный ВВП прогнозируется в объеме 49 трлн 740 млрд тенге.

Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд долларов - до 45,1 млрд долларов, импорт - на 3,6 млрд долларов - до 32,7 млрд долларов.

Дефицит бюджета вырос на 969,8 млрд тенге - до 1 трлн 547,9 млрд тенге. Гарантированный трансферт из Нацфонда остался в ранее утвержденном размере - 2 трлн 880 млрд тенге.

При этом расчетный курс доллара снижен с 360 до 330 тенге за доллар. Инфляция осталась на прежнем уровне - 6-8%.

 

16 февраля 2017, 17:48
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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