В Берлине отменили более 200 рейсов из-за забастовки

По данным пресс-службы аэропорта "Тегель", в воздушной гавани были отменены в общей сложности 156 рейсов, еще 54 рейса — в "Шёнефельде". Еще 12 рейсов были перенаправлены в Бремен, Лейпциг и Дрезден.

Более 200 рейсов отменены в четверг в берлинских аэропортах "Тегель" и "Шёнефельд" в результате предупредительной забастовки, которую проводит немецкий профсоюз Verdi, пишет РИА Новости.

Акция продлится до 22.00 по местному времени. По данным пресс-службы аэропорта "Тегель", в воздушной гавани были отменены в общей сложности 156 рейсов, еще 54 рейса — в "Шёнефельде". Еще 12 рейсов были перенаправлены в Бремен, Лейпциг и Дрезден. Акция приведет к задержкам в расписании до утра пятницы, сообщил агентству dpa представитель аэропорта.

Аналогичная забастовка состоялась на прошлой неделе, в результате более 130 авиарейсов были отменены, в том числе 112 вылетов и посадок отменены в "Тегеле", 22 — в "Шёнефельде".

Профсоюз Verdi, который проводит акцию протеста, требует в случае заключения годичного трудового договора повышения оплаты труда на 1 евро в час. В настоящее время служащий получает около 11 евро в час. Кроме этого, Verdi требует улучшенной тарифной сетки и перспектив карьерного роста. По тарифному спору было проведено уже несколько раундов переговоров, однако успеха они не принесли. Следующий раунд переговоров с работодателями начнется 17 февраля.

Фото © РИА Новости. Александров Артур