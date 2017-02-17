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Трамп заявил, что его правительство будет одним из лучших в истории США

17 февраля 2017, 00:44

Трамп подчеркнул, что речь идет "именно о честных соглашениях, а не о соглашениях о свободной торговле".


Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что продолжает работу над формированием своего правительства, несмотря на обструкцию со стороны демократов, пишет РИА Новости.

"Я продолжаю работать над формированием кабинета министров, несмотря на задержки и обструкцию со стороны демократов в сенате, чего мы не видели многие годы", — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он пообещал, что его правительство "будет одним из лучших в истории США". "У нас подобрались прекрасные люди. И одной из главных наших задач будет прекращение оттока рабочих мест из страны, а также достижение честных торговых соглашений для наших граждан", — сказал президент.

Трамп подчеркнул, что речь идет "именно о честных соглашениях, а не о соглашениях о свободной торговле".

Фото © AFP 2017/ Don Emmert


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