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Китай начал испытания вакцин против птичьего гриппа H7N9

17 февраля 2017, 08:25

Сообщается, что вакцины разрабатываются в Пекине.


Главное государственное управление контроля над продуктами питания и лекарственными средствами КНР одобрило начало клинических испытаний четырех видов вакцин против птичьего гриппа H7N9, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что вакцины разрабатываются в Пекине. По словам специалистов учреждения, в ходе клинических испытаний будет оценена эффективность разработанных вакцин.

Власти Пекина продолжат оказывать содействие клиническим испытаниям вакцин против гриппа H7N9 и сделают все возможное для скорейшего появления этих лекарств на рынке, пишет Синьхуа.

Согласно данным Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения, с начала года вспышки птичьего гриппа H7N9 были зафиксированы в 16 провинциях Китая. В январе этого года произошло 192 случая заражения человека этим штаммом гриппа, в том числе 79 случаев — с летальным исходом.

Фото: РИА Новости

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