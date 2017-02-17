Китай начал испытания вакцин против птичьего гриппа H7N9
17 февраля 2017, 08:25
Сообщается, что вакцины разрабатываются в Пекине.
Главное государственное управление контроля над продуктами питания и лекарственными средствами КНР одобрило начало клинических испытаний четырех видов вакцин против птичьего гриппа H7N9, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что вакцины разрабатываются в Пекине. По словам специалистов учреждения, в ходе клинических испытаний будет оценена эффективность разработанных вакцин.
Власти Пекина продолжат оказывать содействие клиническим испытаниям вакцин против гриппа H7N9 и сделают все возможное для скорейшего появления этих лекарств на рынке, пишет Синьхуа.
Согласно данным Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения, с начала года вспышки птичьего гриппа H7N9 были зафиксированы в 16 провинциях Китая. В январе этого года произошло 192 случая заражения человека этим штаммом гриппа, в том числе 79 случаев — с летальным исходом.
Фото: РИА Новости
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