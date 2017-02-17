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В Киеве нашли замену ушедшим организаторам «Евровидения-2017»

17 февраля 2017, 08:44

Быстро найти новых организаторов удалось благодаря поддержке со стороны всех властных структур Украины и Киева.


На Украине нашли замену менеджерам, покинувшим команду по подготовке песенного конкурса «Евровидение-2017», сообщает РБК.

Быстро найти новых организаторов удалось благодаря поддержке со стороны всех властных структур Украины и Киева, заявил заместитель руководителя «Национальной общественной телерадиокомпани Украины» (НСТУ) Павел Грыцак.

Кроме того, по его словам ушедшие люди, не влияли «на телевизионное шоу и подготовку», так как состояли в ивент-команде и в коммерческой части команды.

Предложение по кандидатурам были направлены на утверждение к владельцу конкурса — в Европейский вещательный союз.

Фото: Ivona - bigmir.net

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