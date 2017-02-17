В Киеве нашли замену ушедшим организаторам «Евровидения-2017»
17 февраля 2017, 08:44
Быстро найти новых организаторов удалось благодаря поддержке со стороны всех властных структур Украины и Киева.
На Украине нашли замену менеджерам, покинувшим команду по подготовке песенного конкурса «Евровидение-2017», сообщает РБК.
Быстро найти новых организаторов удалось благодаря поддержке со стороны всех властных структур Украины и Киева, заявил заместитель руководителя «Национальной общественной телерадиокомпани Украины» (НСТУ) Павел Грыцак.
Кроме того, по его словам ушедшие люди, не влияли «на телевизионное шоу и подготовку», так как состояли в ивент-команде и в коммерческой части команды.
Предложение по кандидатурам были направлены на утверждение к владельцу конкурса — в Европейский вещательный союз.
Фото: Ivona - bigmir.net
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