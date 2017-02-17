В Киеве нашли замену ушедшим организаторам «Евровидения-2017»

Быстро найти новых организаторов удалось благодаря поддержке со стороны всех властных структур Украины и Киева.

На Украине нашли замену менеджерам, покинувшим команду по подготовке песенного конкурса «Евровидение-2017», сообщает РБК





Быстро найти новых организаторов удалось благодаря поддержке со стороны всех властных структур Украины и Киева, заявил заместитель руководителя «Национальной общественной телерадиокомпани Украины» (НСТУ) Павел Грыцак.





Кроме того, по его словам ушедшие люди, не влияли «на телевизионное шоу и подготовку», так как состояли в ивент-команде и в коммерческой части команды.





Предложение по кандидатурам были направлены на утверждение к владельцу конкурса — в Европейский вещательный союз.



