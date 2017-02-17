Близкие погибших в атаке 11 сентября осудили миграционную политику Трампа

Они заявили, что вступать в религиозную войну с мусульманским сообществом опасно.

Друзья и родственники погибших в теракте 11 сентября осудили миграционную политику Дональда Трампа и призвали американцев к единству с мусульманским сообществом, сообщает Life.ru.





— Мы объединяемся в знак солидарности с мусульманским сообществом. Мы не должны вступать в религиозную войну. Это опасно, — заявили американцы.





Кроме того, по информации агентства, близкие погибших указали на то, что Соединённые Штаты были основаны иммигрантами.



