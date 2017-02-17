Спортивный журналист съел восьмиполосную газету за свой прогноз на хоккей
17 февраля 2017, 09:57
Хоккейный медиаэксперт не поверил, что белорусское "Динамо" выйдет в плей-офф КХЛ, и пообещал съесть номер газеты, в которой работает.
Журналист газеты "Прессбол" Вячеслав Федоренков был вынужден съесть восьмиполосный номер своего же издания, в котором год назад он предсказал невыход в розыгрыш плей-офф КХЛ минскому клубу "Динамо", пишет Life.ru.
По итогам 59 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги белорусский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице, и ему уже однозначно гарантированно место в кубковой восьмёрке. Не забывшая слов журналиста пресс-служба "зубров" пригласила его на "Динамо-ТВ-шоу" и предложила съесть "газету".
Тренеры решили не травить человека — на самом деле, в эфире клубного шоу они преподнесли журналисту торт в виде газеты. Однако Федоренков, отведав угощения, заявил, что это "очень вкусно, но нечестно". И впоследствии на сайте своего издания пообещал, что всё-таки съест газету годичной давности. И после игры между "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком", состоявшейся 16 февраля, он это сделал.
Есть восьмистраничный выпуск "Прессбола" всухомятку Федоренков не стал, а заел солянкой и запил колой. Увидеть это зрелище в пресс-центр снова пришёл тренерский штаб "Динамо" минчан во главе с главным наставником Крэйгом Вудкрофтом, который впоследствии заявил, что очень впечатлён.
Сам журналист после "ужина" заявил, что если бы его увидела мама, "она бы пожалела, что не сделала аборт".
Димитрий Алексиевич
Немного видео Славы Федоренкова. Футбольные страницы не зашли:) pic.twitter.com/c6Wua3sl5o— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 16 февраля 2017 г.
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