Спортивный журналист съел восьмиполосную газету за свой прогноз на хоккей

Журналист газеты "Прессбол" Вячеслав Федоренков был вынужден съесть восьмиполосный номер своего же издания, в котором год назад он предсказал невыход в розыгрыш плей-офф КХЛ минскому клубу "Динамо",

По итогам 59 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги белорусский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице, и ему уже однозначно гарантированно место в кубковой восьмёрке. Не забывшая слов журналиста пресс-служба "зубров" пригласила его на "Динамо-ТВ-шоу" и предложила съесть "газету".

Тренеры решили не травить человека — на самом деле, в эфире клубного шоу они преподнесли журналисту торт в виде газеты. Однако Федоренков, отведав угощения, заявил, что это "очень вкусно, но нечестно". И впоследствии на сайте своего издания пообещал, что всё-таки съест газету годичной давности. И после игры между "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком", состоявшейся 16 февраля, он это сделал.

Есть восьмистраничный выпуск "Прессбола" всухомятку Федоренков не стал, а заел солянкой и запил колой. Увидеть это зрелище в пресс-центр снова пришёл тренерский штаб "Динамо" минчан во главе с главным наставником Крэйгом Вудкрофтом, который впоследствии заявил, что очень впечатлён.





Сам журналист после "ужина" заявил, что если бы его увидела мама, "она бы пожалела, что не сделала аборт".