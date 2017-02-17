Рынок ГСМ: рост цен неизбежен?

Начало февраля ознаменовалось новостью для отечественных автовладельцев: в Казахстане вновь подорожал бензин. В ответ министерство национальной экономики РК пообещало провести проверку и пригрозило принять меры в случае отсутствия обоснованности повышения цен на ГСМ. Общественность в свою очередь задалась вопросом: почему нефть дешевеет, а цены на горючее растут, и ждать ли дальнейшего удорожания топлива?

Напомним, что сейчас в соответствии с действующим законодательством госрегулирование цен распространяется только на розничную реализацию бензина марки АИ-80. Стоимость дизельного топлива и АИ-92 устанавливают реализаторы. Таким образом теперь при формировании бензиновых цен им приходится учитывать множество факторов - это и мировые цены на нефть, и курс тенге по отношению к доллару, и, что немаловажно, ценообразование на рынке России. Отметим, что зависимость казахстанского рынка ГСМ от российского оценивается сегодня в 30% - именно такое количество топлива от общего объёма Казахстан сегодня импортирует в период повышенного спроса или снижения объёмов переработки.

Еще один фактор, влияющий на ценообразование - это плановые ремонты на казахстанских НПЗ. Так, в марте-мае должен остановить работу завод «ПетроКазахстан Ойл Продактс», в июне - Павлодарский нефтехимический завод. Чтобы компенсировать снижение переработки Казахстану, по мнению ряда участников рынка, уже сейчас надо импортировать российское топливо - только так удастся избежать дефицита ГСМ в период ремонтов вышеуказанных НПЗ. Но поскольку стоимость бензина в России значительно выше, чем в Казахстане, местным игрокам приходится повышать цены, чтобы сделать наш рынок привлекательным для ближайших соседей. Иначе, какой смысл отправлять горючее, если его выгоднее продать в России? Литр АИ-92 в Казахстане сегодня стоит 139 тенге, на российских АЗС - 35 рублей или 189 тенге.

Осложняется ситуация еще и тем, что в период с мая по август запланированы ремонты на российских НПЗ (соответственно, отмечается сезонное увеличение потребления). Учитывая, что российский потребитель ГСМ уже давно живёт в рыночных условиях, с увеличением спроса цены на бензин в России поднимутся. Таким образом, импорт нефтепродуктов из РФ в РК в летний период станет ещё более непривлекательным, чем сейчас.

Принимая во внимание уровень цен на российском рынке, более высокую экономическую привлекательность западных рынков для экспортёров РФ, а также снижение запасов казахстанского бензина насыщение рынка самой ходовой, народной маркой топлива - АИ-92 - станет возможно только при наличии в республике конкурентной рыночной цены.

К слову, на днях, в ходе круглого стола в Астане, заместитель гендиректора АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Сатыбалдин сообщил, что к 2018 году Казахстан перестанет зависеть от российского бензина в связи с завершением модернизации отечественных НПЗ и увеличением производства собственного бензина на 2 млн тонн в год. Но эти меры, которые преподносят в последнее время как решение «бензиновых» проблем, не изолируют наш рынок нефтепродуктов от России, граница между которой и Казахстаном является самой протяженной сухопутной границей в мире. Поясним, почему. Предположим, что в ближайшей перспективе мы обеспечим внутренний рынок топливом собственного производства. Но будет ли горючее дешёвым? К примеру, в России цены на бензин там намного выше, чем в нашей стране. И это, несмотря на ту колоссальную работу, проведенную россиянами в 2007-2014 годах в плане наращивания производственных мощностей и улучшения глубины переработки нефти.

Кроме того, до 2025 года в рамках работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется создать общие рынки нефти и нефтепродуктов. А это значит, что государства-участники объединения помимо прочего не смогут ограничивать поставки на эти рынки. Если ситуация не изменится, крайне вероятно, что более дешёвый казахстанский бензин будет перетекать к соседям - в Россию и Кыргызстан, а также в другие страны ЕАЭС. В условиях отсутствии таможенного контроля такое развитие событий вполне закономерно. И даже сейчас более дешевое горючее отечественного производства вывозят из Казахстана в приграничные районы Российской Федерации. Причина проста - действующий в нашей республике запрет на вывоз светлых нефтепродуктов распространяется только на экспорт за пределы ЕАЭС.

Единственным решением для обеспечения топливом внутреннего рынка Казахстана по низким ценам видится закрытие границ для вывоза бензина за пределы республики. Но подобная инициатива противоречит провозглашённым на самом высоком уровне целям евразийской интеграции, принципам создания и функционирования единого экономического пространства.

В этой связи, во избежание оттока ГСМ из РК и возникновения дефицита, актуальным становится вопрос выравнивания цен на топливо на всем пространстве ЕАЭС, включая унификацию налогового законодательства в части установления и применения ставок акцизов и НДС. Пока же существует большая разница в налогообложении наших стран - например, если в АИ-92 на АЗС РК без акциза и НДС стоит 116 тенге за литр, то в России - 118 тенге.

У Казахстана нет другого выхода, кроме как продолжать интегрироваться в мировую экономику с учётом особенностей такого регионального объединения как ЕАЭС, а значит так или иначе страну ждёт гармонизация налоговых законодательств всех государств-участников ЕАЭС и идентичный механизм ценообразования на рынке ГСМ.