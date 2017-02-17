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Суд приговорил к тюрьме мужчину, устроившего в взрыв в аэропорту Шанхая

17 февраля 2017, 10:11

Взрыв произошел в терминале T2 шанхайского аэропорта "Пудун" 12 июня 2016 года в 14.42 (09.42 мск) у стоек регистрации.


Шанхайский суд приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину, устроившего в июне 2016 года взрыв в международном аэропорт "Пудун", сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

Взрыв произошел в терминале T2 шанхайского аэропорта "Пудун" 12 июня 2016 года в 14.42 (09.42 мск) у стоек регистрации.

Как ранее сообщалось, 29-летний Чжоу Синбо сделал самодельное взрывное устройство, которое разместил в бутылке из-под пива. Возле стоек регистрации оно сдетонировало, после чего мужчина достал нож и нанес себе ранение в область шеи. После этого его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В результате, говорится в решении суда, три человека пострадали, многие авиарейсы были задержаны или отменены.

Суд посчитал достаточными доказательства в умышленности действий подсудимого и вынес окончательное решение, приговорив его к восьми годам тюремного заключения.

Ранее прокуратура сообщала, что причиной стало пристрастие мужчины к онлайн-играм, из-за которого он потратил все сбережения и влез в долги.

Жанна Манукян
Фото © РИА Новости. Сергей Субботин

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