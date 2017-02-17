Британские ученые рассказали о пагубном влиянии футбола на мозг

Специалисты изучали мозг пяти бывших профессиональных футболистов и одного любителя на протяжении долгого времени.

Удары головой по футбольному мячу приводят к мозговым нарушениям и развитию деменции. Об этом рассказал профессор Хью Моррис из Университетского колледжа Лондона. Его слова приводит « Его слова приводит « Би-би-си ».





Специалисты изучали мозг пяти бывших профессиональных футболистов и одного любителя на протяжении долгого времени. В среднем эти мужчины играли в футбол в течение 26 лет — и у всех после 60 лет начали проявляться признаки старческого слабоумия.





«Когда мы вскрыли их мозг, то увидели там изменения, характерные для бывших боксеров... Впервые удалось показать, что травмы головы, полученные футболистами на протяжении их карьеры, имеют некоторое отношение к развитию деменции», — сказал Моррис.





Футбольная ассоциация Англии пообещала внимательнее следить за травмами спортсменов. Отмечается, что любители, играющие в футбол нерегулярно, не относятся к группе риска.





Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и навыков. Это распад психических функций, происходящий в результате поражений мозга. Чаще всего заболеванию подвержены пожилые люди (бытовое название — «старческий маразм»), но иногда болезнь проявляется в молодости в результате вредных привычек.