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Новости за сегодня

Университет КАЗГЮУ запускает благотворительную акцию «Твори добро»

 

Университет КАЗГЮУ запускает благотворительную акцию «Твори добро»

Обучающие краткосрочные курсы для представителей социально-уязвимых категорий населения - малообеспеченных семей, сирот и людей с ограниченными возможностями организует Университет КАЗГЮУ, в рамках предстоящего Дня благодарности в Казахстане и годовщине Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ».

В настоящее время набор желающих бесплатно обучиться ремеслу продолжается. Заявки подали около 500 человек, проживающих в основном в пригородных поселках Астаны. С 1 марта профессиональное обучение будущих специалистов начнется сразу по нескольким актуальным направлениям, которые сегодня особенно востребованы на рынке труда: кассир-бухгалтер, делопроизводство, компьютерная грамотность, швейное дело. Для эффективного обучения со стороны Университета будут созданы все необходимые условия - подготовлен персонал, специально обрадованные кабинеты, обеспечен бесплатный трансфер.

- Идея организовать данные курсы была связана с необходимостью привития профессиональных навыков людям из социально-уязвимых категорий. Мы надеемся, что такие акции в перспективе позволят адаптироваться им в условиях современных жизненных реалий, найти постоянное место работы. Единственное требование, которое мы выдвинули для наших претендентов - отсутствие высшего образования и подтвержденный статус «безработный», - проинформировала Надежда Коробко, заместитель Председателя Правления КАЗГЮУ.

По ее словам, в рамках благотворительной акции также планируется организовать «Дни консультаций КАЗГЮУ» - оказание бесплатной юридической информационной поддержки населения на базе действующей Юридической клиники вуза.

Кроме того, накануне приближающего праздника 1 марта, символизирующего сплоченность, неравнодушие и милосердие казахстанцев, студентами и сотрудниками Университета будет оказана адресная благотворительная помощь жителям пригородных районов Астаны, входящих в категорию малообеспеченных граждан.

 

Динара Архарова, Астана

17 февраля 2017, 10:17
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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