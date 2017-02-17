В Ашхабаде началась церемония инаугурации президента Туркмении

Церемония инаугурации президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова началась в Ашхабаде,

Действующий глава Туркмении Бердымухамедов победил на выборах президента страны в минувшее воскресенье, набрав 97,69% голосов избирателей. Это будет третий президентский срок Бердымухамедова. В соответствии с новой конституцией, принятой весной 2016 года, он будет находиться на этом посту семь лет. Ранее президент Туркмении избирался на пять лет.





В церемонии вступления в должность президента Туркмении принимают участие депутаты парламента, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов государственной власти и местного самоуправления, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде.





В ходе церемонии инаугурации Бердымухамедов будет приведен к присяге, ему вручат удостоверение президента Туркмении, после чего он официально станет главой государства на следующие семь лет. После этого Бердымухамедов выступит с кратким обращением к гражданам Туркменистана и примет отставку правительства.





В завершение церемонии инаугурации президент Туркмении примет парад Почетного караула.