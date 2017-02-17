В Ашхабаде началась церемония инаугурации президента Туркмении
17 февраля 2017, 10:25
Действующий глава Туркмении Бердымухамедов победил на выборах президента страны в минувшее воскресенье, набрав 97,69% голосов избирателей.
Церемония инаугурации президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова началась в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.
Действующий глава Туркмении Бердымухамедов победил на выборах президента страны в минувшее воскресенье, набрав 97,69% голосов избирателей. Это будет третий президентский срок Бердымухамедова. В соответствии с новой конституцией, принятой весной 2016 года, он будет находиться на этом посту семь лет. Ранее президент Туркмении избирался на пять лет.
В церемонии вступления в должность президента Туркмении принимают участие депутаты парламента, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов государственной власти и местного самоуправления, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде.
В ходе церемонии инаугурации Бердымухамедов будет приведен к присяге, ему вручат удостоверение президента Туркмении, после чего он официально станет главой государства на следующие семь лет. После этого Бердымухамедов выступит с кратким обращением к гражданам Туркменистана и примет отставку правительства.
В завершение церемонии инаугурации президент Туркмении примет парад Почетного караула.
В соответствии с законодательством страны, избранный президент должен в течение месяца после инаугурации сформировать новый кабинет министров.
Бердымухамедову 59 лет. Он дипломированный медик, имеет ученую степень доктора медицинских наук, доктора экономических наук и является академиком Академии наук Туркмении. В октябре 2011 года ему было присвоено звание Герой Туркменистана. В свободное время увлекается спортом, верховой ездой, является автором ряда научных и литературных книг. Владеет русским и немецким языками. Женат, имеет сына и двух дочерей.
Фото © РИА Новости. Алексей Дружинин
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