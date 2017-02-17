Серена Уильямс снялась в откровенной фотосессии для Sports Illustrated
17 февраля 2017, 10:50
На откровенных снимках спортсменка предстала в бикини, а на одном фото почти обнаженной.
Сильнейшая теннисистка мира, американка Серена Уильямс обнажилась для откровенной фотосессии, для журнала Sports Illustrated, сообщает Zakon.kz.
На откровенных снимках спортсменка предстала в бикини, а на одном фото почти обнаженной.
«Хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, захвативших мир, и наконец-то почувствовали себя комфортно в своем теле. Выглядеть сильной и сексуальной — здорово. Я действительно хочу донести это до тех, у которых мой тип фигуры», — заявила 35-летняя теннисистка.
Sports Illustrated — это американский еженедельный спортивный журнал. С 1964 года в свет каждый год выходит специальный выпуск, для которого в бикини снимаются лучшие модели мира.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com