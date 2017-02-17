Серена Уильямс снялась в откровенной фотосессии для Sports Illustrated

17 февраля 2017, 10:50

На откровенных снимках спортсменка предстала в бикини, а на одном фото почти обнаженной.


Сильнейшая теннисистка мира, американка Серена Уильямс обнажилась для откровенной фотосессии, для журнала Sports Illustrated, сообщает Zakon.kz.
На откровенных снимках спортсменка предстала в бикини, а на одном фото почти обнаженной.

#SISwim @si_swimsuit #body

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Фев 15 2017 в 9:46 PST

Hope your day is going good 😘#SISwim @si_swimsuit

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Фев 16 2017 в 2:53 PST


«Хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, захвативших мир, и наконец-то почувствовали себя комфортно в своем теле. Выглядеть сильной и сексуальной — здорово. Я действительно хочу донести это до тех, у которых мой тип фигуры», — заявила 35-летняя теннисистка.


Sports Illustrated — это американский еженедельный спортивный журнал. С 1964 года в свет каждый год выходит специальный выпуск, для которого в бикини снимаются лучшие модели мира.

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