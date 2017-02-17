В КНР умерла панда Коби, названная в честь талисмана Олимпиады в Барселоне

Самец большой панды по кличке Коби, названный в честь талисмана Олимпийских игр в Барселоне 1992 года, умер в зоопарке города Чэнду на юго-западе Китая в возрасте 25 лет,

Имя Коби дал тогдашний президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, потому что медвежонок появился на свет 26 июля 1992 года — в день открытия 25-х Летних Олимпийских игр в Барселоне.





Как сообщает агентство, медведь впал в кому 31 января, и, несмотря на интенсивную терапию, животное спасти не удалось. Коби скончался 2 февраля на рассвете. В переводе на человеческие годы возраст панды составлял около 75 лет.





Сообщается, что Коби ничем не болел до своей неожиданной кончины, однако у него иногда отсутствовал аппетит. У медведя остались 9 детенышей, у которых также уже есть свое потомство.