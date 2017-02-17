В КНР умерла панда Коби, названная в честь талисмана Олимпиады в Барселоне
17 февраля 2017, 11:06
Медведь впал в кому 31 января, и, несмотря на интенсивную терапию, животное спасти не удалось.
Самец большой панды по кличке Коби, названный в честь талисмана Олимпийских игр в Барселоне 1992 года, умер в зоопарке города Чэнду на юго-западе Китая в возрасте 25 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Имя Коби дал тогдашний президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, потому что медвежонок появился на свет 26 июля 1992 года — в день открытия 25-х Летних Олимпийских игр в Барселоне.
Как сообщает агентство, медведь впал в кому 31 января, и, несмотря на интенсивную терапию, животное спасти не удалось. Коби скончался 2 февраля на рассвете. В переводе на человеческие годы возраст панды составлял около 75 лет.
Сообщается, что Коби ничем не болел до своей неожиданной кончины, однако у него иногда отсутствовал аппетит. У медведя остались 9 детенышей, у которых также уже есть свое потомство.
Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".
Фото © AFP 2017/ Str
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