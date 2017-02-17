Что ждать Казахстану от зимней Азиады в Саппоро

В 2011 году люди, отвечающие за развитие студенческого спорта в Казахстане были жутко обозлены: ради домашней зимней Азиады в Алматы и Астане в стране фактически пожертвовали Универсиадой в Эрзуруме, отправив туда даже не второй состав.

Спустя шесть лет ситуация повторилась с анекдотической точностью: после успешного выступления на домашней Универсиаде на Азиатские игры в японский Саппоро отправляется совсем не сильнейшая сборная Казахстана , - передает корреспондент , - передает корреспондент Caravan.kz . Но медалей ждать от нее обязательно будут.





По давней, наверное, тысячелетней традиции первый текст о Саппоро следует начать навязшей в зубах фразой о том, «что в городе все говорит о будущей Азиаде». На деле же никаких бравых сотрудников, которые бы срочно засыпали свежим снегом растаявший – как это было недавно в одном славном городе – нет. Нет и обилия ярких вывесок, плакатов и прочего. Японцы, как истовые апологеты прагматики, делают то, что предписано протоколом. И не больше. Вам надо ехать в Обихиро, где пройдут соревнования по конькобежному спорту? Превосходно. В главном пресс-центре заботливо висит расписание рейсов на автобусах и поездах с указанием стоимости (11 400 тенге и 19800 тенге в одну стори ону). Никаких медиа-шаттлов и прочих бесплатных благ не предусмотрено.





Несмотря на то, что сборная Казахстана прилетела в Саппоро далеко не в сильнейшем составе, звезды в нашей команде есть – Денис Тен, Юлия Галышева и другие. Наверное, поэтому сегодня после церемонии поднятия казахстанского флага наши чиновники выражали сдержанный оптимизм.





- Сегодня Азиада для нас фактически началась. Из-за того, что этот сезон лицензионный, многие спортсмены будут выступать на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и на Азиаде они не выступят. Но медали у нас будут, так как наша молодежь рвется в бой,- отметил председатель комитета по спорту Ельсияр Канагатов. – Сколько медалей мы выиграем здесь? Максимальное! – рассмеялся чиновник.





Знаменосцем сборной Казахстана в Саппоро как и на Олимпиаде в Сочи будет лыжник Ердос Ахмадиев.