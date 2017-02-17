Состоялся отчет акима Южно-Казахстанской области

Сегодня состоялся отчет акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева перед населением по итогам работы за 2016 год, передает пресс-служба акима ЮКО.

Во время встречи, аким подробно рассказал о проделанной работе за прошлый год в экономической и социальной сферах. Также, поделился перспективами развития региона на ближайшие пять лет. В отчетной встрече приняли участие депутаты Сената Парламента РК К.Айтаханов и А. Бектаев, а также государственный инспектор Администрации Президента РК М. Имандосов.

Стоит отметить, что в впервые этом году годовой отчет главы региона перед населением будет транслироваться в режиме онлайн на сайте акимата Южно-Казахстанской области ontustik.gov.kz. Кроме того, более 5 тысяч жителей Южного региона собрались в городских и районных акиматах для онлайн просмотра годового отчета, который проходит во дворце торжеств Туркестан.

Как констатировал глава региона, в 2016 году в сфере промышленности произведено продукции на 776,8 млрд. тенге, что по сравнению с 2015 годом больше на 4,4%. По этому показателю наша область занимает 3 место в республике.

В рамках программы индустриально-инновационного развития запущено 19 проектов, создано более 600 рабочих мест. В отчетном году реализовано 15 проектов на сумму 6 млрд. тенге, создано 585 рабочих мест. В целом, во всех индустриальных зонах области планируется реализация 170 проектов на сумму 200,5 млрд. тенге с созданием более 12 тыс. рабочих мест.

В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» поддержу получили 303 проекта, в результате создано 2126 рабочих мест. Порядка 37 232 человек получили помощь во всех районных и городских Центрах обслуживания предпринимателей.

За отчетный год введено в эксплуатацию 530 тыс. квадратных метров жилья. Введены в эксплуатацию 4 объекта сферы здравоохранения, 39 объектов в сфере образования, 8 объектов культуры и 2 спортивных объекта.

В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» освоено 18,8 млрд. тенге, в результате работой обеспечены 72,2 тыс. человек. Создано 36,2 тыс. постоянных рабочих мест. Введено в эксплуатацию 24 объекта водоснабжения, 25 объектов газоснабжения. Проведены строительно-ремонтные работы улиц населенных пунктов и автомобильных дорог протяженностью 640,9 км.

«В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии агропромышленного производства области. Сохраняется динамика роста валовой продукции в сельском хозяйстве, продолжается работа по диверсификации растениеводства и повышению доли племенных животных. Это становится возможным благодаря активной бюджетной политики государства. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 445,0 млрд. тенге, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года больше на 4,9%. Площадь с сельскохозяйственными культурами по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13 тыс. га, составив 788,8 тыс. гектаров», - сказал аким.

Стоит отметить, по среднему подсчету, в прошлом году Южноказахстанскими дехканами собрано 633 тысячи тонн зерновых культур, что по сравнению с 2015 годом больше на 8,9%. Средняя урожайность составила 25,1 ц/га. Это рекордный показатель за весь период Независимости Казахстана.

Кроме того, собрано 1060 тыс. тонн овощей, 1264 тыс. тонн бахчевых, 268 тыс. тонн картофеля, 287 тыс. тонн хлопка. Такая высокая производительность достигнута благодаря трудолюбию наших земляков.