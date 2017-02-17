Касательно ввоза автомобилей лицами, прибывших на постоянное проживание, признанными беженцами / вынужденными переселенцами

ДГД по г. Алматы сообщает, что в соответствии пунктом 1) статьи 2 Соглашения «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» (далее - Соглашение) используются следующие термины и их определения:

- авто-, мототранспортные средства:

- автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные, главным образом, для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС);

Таким образом, в соответствии с пунктом 24 Приложения 3 к Соглашению, физические лица, признанные в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывающие (переселяющиеся) в государство-член Таможенного союза на постоянное место жительства могут завозить на таможенную территорию Таможенного союза бывшие в употреблении товары для личного пользования независимо от таможенной стоимости и веса, а также автомобили и прицепы для личного пользования (в количестве не более одного), без уплаты таможенных платежей, при одновременном выполнении следующих условий:

- ввоз товаров для личного пользования на таможенную территорию Таможенного союза из страны предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного лица на постоянное место жительства в государство-член Таможенного союза;

- такие товары приобретены до даты признания физических лиц в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами либо до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства в государство-член Таможенного союза;

- такие автомобиль и прицеп должны находиться в собственности у указанных лиц и быть зарегистрированы на таких лиц в стране предыдущего проживания в течение не менее 6 месяцев до даты их прибытия (переселения) на постоянное место жительства.

Вместе с тем подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 Соглашения определено, что датой прибытия (переселения) физического лица на постоянное место жительства в государство-член Таможенного союза является дата выдачи документа, подтверждающего получение статуса беженца, вынужденного переселенца, либо признание лица прибывшим (переселившимся) на постоянное место жительства в государство-член Таможенного союза, в соответствии с законодательством этого государства. Ограничения по отчуждению автомобилей указанной категории нормативно - правовыми актами Республики Казахстан не предусмотрены.

Кроме того, в соответствии с частью второй статьи 358 Таможенного кодекса Таможенного союза иностранные физические лица, постоянно проживающие за пределами таможенной территории таможенного союза вправе временно ввозить на таможенную территорию таможенного союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов.

А также приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 342 «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан» предусмотрено, что при первичной регистрации в органах МВД автотранспортные средства должны соответствовать требованиям по нормам Евро-4, а также по наличию дополнительных систем безопасности, перечисленных в вышеуказанном приказе.