KIA выпустит электрокроссовер
17 февраля 2017, 14:29
У гибридного кроссовера KIA Niro появится полностью электрический брат-близнец.
У гибридного кроссовера KIA Niro появится полностью электрический брат-близнец. Исполнительный директор европейского подразделения KIA Майкл Коул сообщил в интервью изданию AutoRai.nl, что эта модель выйдет на рынок в 2018 году. Силовую установку она позаимствует у хетчбэка Hyundai Ioniq Electric.
Это большая новость, но неожиданной ее не назовешь. Во-первых, и KIA Niro, и все три модели Hyundai Ioniq построены на общей платформе, разработанной специально для гибридов и электромобилей. Во-вторых, еще прошлой осенью, во время Лос-Анджелесского автосалона, компания Hyundai анонсировала собственный электрокроссовер – и тоже к 2018 году. Тогда сообщалось, что это будет первый Hyundai на чистой электротяге с запасом хода в 200 миль (322 км).
По оценке Агентства по охране окружающей среды США (EPA), нынешний Hyundai Ioniq Electric способен преодолеть на одном заряде 200 км. При этом еще прошлой весной корейский автопроизводитель пообещал к 2018 году увеличить этот показатель до 320 км, а к 2020 году – до 400 км. Очевидно, электрокроссоверам KIA и Hyundai достанется уже модернизированная силовая установка.
Обычный гибрид KIA Niro продается в Европе с прошлого года, а в ближайшее время появится и у американских дилеров. Помимо собственно кузова, он мало чем отличается от хетчбэка Hyundai Ioniq Hybrid. Этой осенью обе модели получат плагин-гибридные версии. До российского рынка ни Ioniq, ни Niro пока не добрались.
Текст: Александр Орехов
Фото: KIA
Via cartimes
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