ЦИК РК: Более 400 млн тенге потратят на выборы депутатов в этом году

Заместитель председателя ЦИК РК Владимир Фоос озвучил сумму, которую планируется потратить на предстоящие в текущем году выборы депутатов Сената Парламента РК и маслихатов, сообщает МИА»Казинформ«.

«Бюджет текущего года на проведение очередных выборов Сената Парламента и на проведение выборов депутатов маслихатов вместо выбывших составляет 446 млн 694 тыс тенге», - сообщил Владимир Фоос на открытом заседании ЦИК РК

Заместитель председателя ЦИК также отметил, что на проведение выборов депутатов маслихатов вместо выбывших, которые назначены на 26 марта текущего года в 12 областях финансирование открыто с 7 февраля в сумме 200 млн 143 тыс тенге.

«Прошу к расходу бюджетных средств отнестись более ответственно и отработать с бухгалтерами областных акиматов своевременное исполнение бюджета и не допускать ошибок по нецелевому использованию бюджетных средств и несвоевременному оформлению бухгалтерских документов, чем страдают в основном. Прошу не забывать, что хотя согласно закону « О выборах» выборы финансируются из средств республиканского бюджета через счета местных исполнительных органов, открываемых для этих целей, распоряжение средствами, поступающими на эти счета, осуществляется территориальными избирательными комиссиями. Председатели (комиссий) несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям по финансовым вопросам», - подчеркнул Владимир Фоос.

Автор: Серик Сабеков