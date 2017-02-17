"Аль-Джазира" запросила контракт "Локо" с "футболистом-алкоголиком" Фарфаном

По информации Лайфа из источника в московском клубе, у бывшего работодателя 32-летнего Джефферсона Фарфана возникли к игроку вопросы.

Фарфан пополнил состав "Локомотива" в конце января. Контракт с ним был подписан по схеме "0,5+1". Как пишет обусловлена испытательная часть соглашения: в Москве опасаются, как бы не повторилась неприятная история почти 10-летней давности, когда Национальная федерация футбола дисквалифицировала перуанца за пьяную оргию, устроенную после матча с Бразилией. Как пишет Лайф обусловлена испытательная часть соглашения: в Москве опасаются, как бы не повторилась неприятная история почти 10-летней давности, когда Национальная федерация футбола дисквалифицировала перуанца за пьяную оргию, устроенную после матча с Бразилией.





Теперь выясняется, что расставание Фарфана с его предыдущим клубом — "Аль-Джазира" из Абу-Даби — получилось не совсем "прозрачным". В Эмиратах некогда ведущий нападающий немецкого "Шальке" провёл концовку предыдущего сезона и начало нынешнего. В общей сложности — 18 матчей с 5 забитыми мячами. Однако в октябре 2016 года Фарфан разорвал контракт с арабами.





По данным Лайфа, в начале января перуанец обратился с претензиями к "Аль-Джазире" . А теперь уже клуб из Абу-Даби запросил через Международную федерацию футбола у Фарфана и "Локомотива" заверенную копию трудового соглашения, переведённую на один из четырёх официальных языков ФИФА (английский, испанский, французский либо немецкий).





"Аль-Джазира" требует предоставить ей копию контракта до 1 марта, когда, кстати, для "Локомотива" начнётся завершающая часть сезона 2016/17 — матчем 1/4 финала Кубка России против "Тосно".





Вполне возможно, в соглашении Фарфана с "Аль-Джазирой" содержался пункт о процентных отчислениях с последующих контрактов при досрочном расторжении.





Отметим, что многие специалисты видят в Фарфане потенциального "джокера" для "Локомотива". Ставку на перуанца сделал новый спортивный директор клуба немец Эрик Штоффельсхаус, прекрасно знакомый с нападающим сборной Перу по совместной работе в "Шальке".



