В Петропавловске построят теннисный корт и велотрек

Глава региона также пообещал горожанам, что в этом году будет построен крытый футбольный манеж на стадионе «Жастар».

Строительство крытого теннисного корта в Петропавловске планируют начать уже в феврале , сообщает корреспондент МИА « , сообщает корреспондент МИА « Казинформ ».





На отчетных встречах акима города с населением неоднократно поднимались вопросы дальнейшего развития спортивной инфраструктуры. По информации Марата Тасманганбетова, в городе функционируют 432 спортивных сооружения. В прошлом году в Петропавловске появились пять новых мини-футбольных полей с искусственным покрытием и современная многофункциональная спортивная площадка с травмобезопасным покрытием. Установлены уличные тренажеры, в том числе и для занятий силовой гимнастикой, построен скейт-парк.





«Уже в феврале начнется строительство теннисного корта в рамках государственно-частного партнерства. Поскольку в бюджете средств нет, была достигнута договоренность с одним из банков. Проект банк профинансирует, а мы в течение нескольких лет вернем средства. По плану — строительство будет завершено 1 июля 2018 года. Но подрядчик говорит, что завершит в декабре этого года», — рассказал аким области Ерик Султанов.





Глава региона также пообещал горожанам, что в этом году будет построен крытый футбольный манеж на стадионе «Жастар».





«Сейчас мы изучаем вопрос строительства крытого велотрека. Северный Казахстан в велосипедном спорте обладает тем потенциалом, которым не обладает ни один регион. На первое место по рейтингам среди трековиков вышел наш земляк Артем Захаров. В состав велокоманды „Астана“ входит много петропавловцев. Все знают нашего прославленного велосипедиста Александра Винокурова», — сказал Ерик Султанов.

Планируют в этом году установить в Петропавловске 5 мини-футбольных полей с искусственным покрытием, пять хоккейных кортов, построить многофункциональную спортивную площадку с травмобезопасным покрытием.





Продолжится благоустройство парка культуры и отдыха, центральной улицы Петропавловска и главных магистралей. Аким города отметил, что эскизный проект уже готов. Работы начнутся весной.

«В проекте есть малые фонтаны. Будут сделаны гейзерные фонтаны для детей. В эскизный проект реализации плана реконструкции улицы Конституции включена их установка за скульптурной композицией „Абай-Пушкин“. Рассматриваем вопрос сооружения небольших фонтанов в 19-м и 20-м микрорайонах города», — сказал Марат Тасмаганбетов.





На эти работы в городском бюджете предусмотрены средства в размере 100 млн тенге.





Олеся Жуковень