Француженку оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу

Полиция Парижа оштрафовала на 68 евро жительницу столицы за то, что она оставила книжку на улице, передает в пятницу радиостанция France Bleu

Женщина по имени Гвенель в конце января захотела передать прочитанную книгу кому-то другому, однако не нашла в книжном магазине полки для обмена литературой. Тогда она решила просто оставить сборник на улице, рядом с витриной магазина.





Француженка, уже не раз передававшая прочитанные книги другим, была задержана полицейскими. Ей вынесли штраф за свалку мусора в общественном месте.





Размер штрафа составил 68 евро — на такую сумму в столице Франции наказывают тех, кто выбросил окурок на тротуар или не убрал за собакой.





Огорчившись, Гвенель рассказала эту историю на своих страничках в социальных сетях. После того, как история попала в СМИ, мэрия Парижа приняла решение об отмене наказания для женщины.





"Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф", — написано в официальном аккаунте французской столицы в сети микроблогов Twitter.