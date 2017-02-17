Новый Honda Civic Type R покажут в Женеве

Главным украшением стенда Honda на автосалоне в Женеве, который откроется в начале марта, станет серийная версия Civic Type R. Ожидается, что товарный хот-хетч будет максимально приближен к прототипу, который дебютировал прошлой осенью в Париже и с тех пор успел принять участие еще в нескольких автомобильных выставках.





Технические характеристики самого экстремального «Сивика» по-прежнему не раскрываются – известно лишь, что он получил 2,0-литровый бензиновый мотор VTEC TURBO. Type R предыдущей генерации оснащен 310-сильной турбочетверкой, которая позволила ему завоевать звание самого быстрого переднеприводного автомобиля на Нюрбургринге. В прошлом году титул перешел к Volkswagen Golf GTI Clubsport S, но теперь японский автопроизводитель наверняка попытается вернуть его – соответствующее обещание было дано еще в 2015 году.





Также известно, что новый Civic Type R разрабатывался параллельно с обычным хетчбэком Civic и будет выпускаться на том же заводе в британском Суиндоне. С этого предприятия заряженная модель будет поставляться не только по всей Европе, но и в Японию, и – впервые для Type R – в США.





Помимо экстремального Type R, в семействе Honda Civic текущего поколения появятся «подогретые» купе и седан Civic Si. Они получат ту же 1,5-литровую турбочетверку, которая в базовых «Сивиках» выдает 176 л.с., а в новом кроссовере CR-V – 190 л.с. Для Si-моделей агрегат должны форсировать примерно до 230 л.с.



