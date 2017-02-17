В США в нескольких крупных городах мигранты устроили забастовку
17 февраля 2017, 17:11
Акция была организована с целью показать администрации президента США Дональда Трампа, как много иммигранты делают для экономики страны на фоне жестких указов главы государства по отношению к приезжим, говорится в сообщении.
Акция "День без иммигрантов" стартовала в четверг в ряде крупных городов США, обернувшись перебоями в работе бизнеса и отказом мигрантов тратить деньги, сообщает телеканал CNN, передает РИА Новости.
"Города это почувствовали в четверг в связи с закрытием бизнесов и отказа иммигрантов тратить деньги в этот день", — отмечает CNN.
По данным телеканала, "многие иммигранты и владельцы бизнеса отказались работать в знак солидарности".
Узнав об акции, некоторые сотрудники ресторанов проделали "двойную работу" наперед, чтобы бизнес не пострадал, как, например, в заведении Little Red Fox в Вашингтоне, руководитель которого Мэтт Карр позволил устроить "забастовку" своим работникам, хотя их работа и является важной составляющей его бизнеса.
В четверг отказалась от работы в окружной администрации Санхуана Гонзалес, чья семья переехала в Техас из Мексики в 1988 году, чтобы работать на ферме. "Я сказала своей дочери, что сегодня мы не покупаем что-либо и не едим вне дома", — сказала Гонзалес. Также прекратила работу сотрудница косметического салона в Далласе. О забастовках на крупных предприятиях не сообщается.
Вместе с тем, из-за "Дня без иммигрантов" пострадала и культурная жизнь. В частности, в штате Массачусетс руководство музея живописи Davis Museum сняло со стен картины, которые были созданы художниками-мигрантами или были переданы музею от мигрантов. В место этих картин в музее висят таблички "сделано или предоставлено иммигрантом", отмечает CNN.
Поводом к протесту стало введение президентом США Дональдом Трампом жестких правил по депортации мигрантов, которые признаны виновными в преступлениях. Кроме этого, недовольство мигрантов вызвал указ президента о временном запрете на въезд в США гражданам семи стран. Действие этого указа было оспорено в суде США, 17 февраля апелляционный суд приостановил разбирательство.
Фото © РИА Новости. Алексей Филиппов
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