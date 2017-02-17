В частности, изменения внесены в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2014 года № 189 «Об утверждении Правил учета временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих, назначения и отстранения реабилитационного и банкротного управляющих, а также Правил повышения квалификации временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих»

Изменение затронули пункты 3,4,5 и 14:

3. Учет временных администраторов, реабилитационных, временных и банкротных управляющих (далее - Учет) вводится в целях единого учета лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, для обеспечения возможности выбора кандидатуры администратора.

4. Учет осуществляется уполномоченным органом путем ведения Единого реестра лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, (далее - Единый реестр), по форме согласно приложению к настоящим Правилам, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

5. Сведения о включении уведомления в реестр и (или) исключения уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора вносятся в Единый реестр на следующий день после подачи уведомления о начале деятельности и (или) исключения уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора. Сведения о результатах деятельности администраторов вносятся в Единый реестр ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

14. Реабилитационный и банкротный управляющие отстраняются от выполнения возложенных полномочий приказом территориального подразделения уполномоченного органа в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 12 Закона в течении двух рабочих дней со дня:

1) получения сообщения об исключении уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

2) поступления заявления от администратора;

3) поступления протокола собрания кредиторов;

4) вынесения акта проверки.»;

Единый реестр лиц, зарегистрированных в уполномоченном органе в целях осуществления деятельности администратора, к указанным Правилам изложить по форме, согласно приложению к настоящему приказу;

Также изменения коснулись пункта 3 Правил повышения квалификации временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих:

3. Временный администратор, реабилитационный, временный и банкротный управляющие повышают свою квалификацию каждые три года с даты внесения их данных в Единый реестр лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, предусмотренный Правилами учета временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих, назначения и отстранения реабилитационного и банкротного управляющих, утвержденными уполномоченным органом, в течение всей деятельности.

По мимо этого изменения были внесены в следующий Приказ:

В приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 183 «Об утверждении минимальных размеров и Правил выплаты основного вознаграждения администраторам»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.