Mercedes-AMG GT R «превратили» в 3100-сильную яхту

Mercedes-AMG и производитель спортивных яхт Cigarette Racing представили на международной выставке в Майами свою новую совместную работу – моторную лодку 50’ Marauder AMG, выполненную в стилистике экстремального купе Mercedes-AMG GT R.





Значительная часть конструкции яхты выполнена из углеволокна, что позволило снизить общую массу более чем на 590 кг по сравнению с сопоставимой по размерам лодкой, построенной из более традиционных материалов. В движение Cigarette Racing Team 2017 50’ Marauder AMG приводится двумя моторами Mercury Racing, причем они имеют два варианта настроек. Используя ключ «для удовольствия» (так и называется – Pleasure key), капитан судна активирует базовую отдачу в 1350 л.с. Гоночный ключ (Race key) разблокирует полную мощность в 1550 л.с., то есть совокупная отдача достигает 3100 л.с. Во втором случае лодку нужно заправлять специальным гоночным топливом.





Как уже было отмечено, дизайн яхты вдохновлен трековым купе AMG GT R. В графическом оформлении шеф-дизайнер Daimler AG Гордон Вагенер использовал тот же цвет green hell magno. Эта краска символизирует принадлежность спорткара к автодрому Нюрбургринг, который еще называют «Зеленым адом» – именно там машину обкатывали в процессе разработки. Эксклюзивный интерьер лодки – также работа студии AMG Performance.





Новым 50’ Marauder AMG «Мерседес» отмечает сразу две круглых даты – 50-летие своего подразделения AMG и 10 лет сотрудничества с Cigarette Racing. Самое интересное, что эта лодка – не концепт, хотя и построена всего в одном экземпляре. После выставки партнеры собираются продать ее, цену сообщат по запросу.



