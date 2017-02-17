В Варшаве полиция предотвратила массовую драку футбольных фанатов
17 февраля 2017, 18:32
Накануне несколько десятков хулиганов атаковали кафе в Варшаве, где отдыхали приехавшие на матч нидерландские болельщики.
Варшавские полицейские задержали сто граждан Нидерландов, предотвратив массовую драку футбольных фанатов, передает РИА Новости.
По данным полиции, инцидент произошел в четверг у домашнего стадиона "Легии" в центре Варшавы, где вечером состоялся матч с амстердамским "Аяксом": одна группа фанатов начала "словесно оскорблять" другую, которая прореагировала агрессивно и попыталась завязать драку. Вовремя вмешавшимся полицейским удалось разделить группы, предотвратив потасовку.
"В связи с этим событием в районное отделение полиции Варшавы были доставлены в сумме сто граждан Нидерландов, которые за нарушение общественного порядка были наказаны штрафами в размере 500 злотых. Полицейские также задержали двух человек, которые отвечают за совершение преступления. Один подозревается в нарушении телесной неприкосновенности вмешавшегося сотрудника полиции, второй — в хранении наркотиков", — говорится в сообщении полиции. За оба указанные преступления предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Матч "Легия"-"Аякс" состоялся вечером в четверг и завершился со счетом 0:0. Накануне несколько десятков хулиганов атаковали кафе в Варшаве, где отдыхали приехавшие на матч нидерландские болельщики. Неизвестные с улицы забросали кафе камнями и петардами, разбили окна и ворвались внутрь, ломая оборудование. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, однако кафе практически полностью уничтожено. Задержать причастных к нападению пока не удалось.
Фото: Fotolia/ Radoslaw Maciejewski.
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