Бакытжан Сагинтаев заслушал отчеты по факту трагедии в Жамбылской области
17 февраля 2017, 21:01
Премьер-Министр поручил Министру обороны Сакену Жасузакову вылететь на место происшествия.
Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал отчеты министров обороны С.Жасузакова и внутренних дел К.Касымова по факту трагедии в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Министр С.Жасузаков доложил о принимаемых мерах по проведению поисково-спасательных работ на месте происшествия. Уполномоченным органом начато досудебное расследование. В воинской части работают сотрудники Таразского гарнизона.
Премьер-Министр РК Б.Сагинтаев поручил создать Правительственную комиссию для расследования трагедии.
Министру обороны Сакену Жасузакову поручено вылететь на место происшествия. Ход расследования взят на личный контроль Премьер-Министра РК Б.Сагинтаева.
Фото: arnapress.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844812-f5ce13f2b506be86e37ae66a86cd9131
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...