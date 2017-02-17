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Бакытжан Сагинтаев заслушал отчеты по факту трагедии в Жамбылской области

17 февраля 2017, 21:01

Премьер-Министр поручил Министру обороны Сакену Жасузакову вылететь на место происшествия.


Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал отчеты министров обороны С.Жасузакова и внутренних дел К.Касымова по факту трагедии в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Министр С.Жасузаков доложил о принимаемых мерах по проведению поисково-спасательных работ на месте происшествия. Уполномоченным органом начато досудебное расследование. В воинской части работают сотрудники Таразского гарнизона.

Премьер-Министр РК Б.Сагинтаев поручил создать Правительственную комиссию для расследования трагедии.

Министру обороны Сакену Жасузакову поручено вылететь на место происшествия. Ход расследования взят на личный контроль Премьер-Министра РК Б.Сагинтаева.

Фото: arnapress.kz.

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