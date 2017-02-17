Полиция Малайзии: семья Ким Чен Нама имеет право первой потребовать его тело

При этом в полиции сообщили, что к настоящему времени только представители посольства КНДР обратились к властям Малайзии с запросом на выдачу тела.

Семья скончавшегося в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, имеет приоритет в вопросе выдачи тела покойного. Об этом сообщил агентству BERNAMA глава полиции малайзийского штата Селангор Абул Самах Мат, передает Об этом сообщил агентству BERNAMA глава полиции малайзийского штата Селангор Абул Самах Мат, передает ТАСС





"На данный момент только представители посольства КНДР обращались к властям с запросом на выдачу тела Ким Чен Нама, однако мы считаем, что первостепенное право принадлежит семье и ближайшим родственникам", - сказал полицейский. Он также подтвердил завершение судебно- медицинской экспертизы, однако подчеркнул, что ее результаты пока не обнародованы.





Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся. Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную неустановленным веществом ткань, южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Вместе с тем ни одна из озвученных версий еще не нашла подтверждения.





Евгений Соловьев.



