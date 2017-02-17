Полиция Малайзии: семья Ким Чен Нама имеет право первой потребовать его тело
17 февраля 2017, 21:37
При этом в полиции сообщили, что к настоящему времени только представители посольства КНДР обратились к властям Малайзии с запросом на выдачу тела.
Семья скончавшегося в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, имеет приоритет в вопросе выдачи тела покойного. Об этом сообщил агентству BERNAMA глава полиции малайзийского штата Селангор Абул Самах Мат, передает ТАСС.
"На данный момент только представители посольства КНДР обращались к властям с запросом на выдачу тела Ким Чен Нама, однако мы считаем, что первостепенное право принадлежит семье и ближайшим родственникам", - сказал полицейский. Он также подтвердил завершение судебно- медицинской экспертизы, однако подчеркнул, что ее результаты пока не обнародованы.
Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся. Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную неустановленным веществом ткань, южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Вместе с тем ни одна из озвученных версий еще не нашла подтверждения.
Евгений Соловьев.
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844814-8b73d286473a4147fc36430bc1024818
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...