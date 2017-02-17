Белый дом хочет мобилизовать 100 тысяч военных для борьбы с мигрантами

"Облавы" на нелегальных иммигрантов должны коснуться миллионов людей в 11 штатах, которые живут далеко от границы с Мексикой.

Администрация президента США Дональда Трампа якобы рассматривает возможность привлечения до 100 тысяч военнослужащих Национальной гвардии для борьбы с нелегальными мигрантами. Вскоре после этого Белый дом опроверг сообщения о подобных планах. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости





Сообщается, что "облавы" на нелегальных иммигрантов должны коснуться миллионов людей в 11 штатах, которые живут далеко от границы с Мексикой, в частности в Орегоне и Луизиане. Окончательное решение, по данным агентства, должно быть за губернаторами штатов, которым подчиняется Национальная гвардия на территориях.





Общая численность войск Национальной гвардии США составляет 1,4 миллиона военнослужащих. Как правило, они привлекаются в случае крупных беспорядков и чрезвычайных ситуаций.



