Белый дом хочет мобилизовать 100 тысяч военных для борьбы с мигрантами
17 февраля 2017, 21:58
"Облавы" на нелегальных иммигрантов должны коснуться миллионов людей в 11 штатах, которые живут далеко от границы с Мексикой.
Администрация президента США Дональда Трампа якобы рассматривает возможность привлечения до 100 тысяч военнослужащих Национальной гвардии для борьбы с нелегальными мигрантами. Вскоре после этого Белый дом опроверг сообщения о подобных планах. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости.
Сообщается, что "облавы" на нелегальных иммигрантов должны коснуться миллионов людей в 11 штатах, которые живут далеко от границы с Мексикой, в частности в Орегоне и Луизиане. Окончательное решение, по данным агентства, должно быть за губернаторами штатов, которым подчиняется Национальная гвардия на территориях.
Общая численность войск Национальной гвардии США составляет 1,4 миллиона военнослужащих. Как правило, они привлекаются в случае крупных беспорядков и чрезвычайных ситуаций.
Фото: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais.
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