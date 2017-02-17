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Белый дом хочет мобилизовать 100 тысяч военных для борьбы с мигрантами

17 февраля 2017, 21:58

"Облавы" на нелегальных иммигрантов должны коснуться миллионов людей в 11 штатах, которые живут далеко от границы с Мексикой.


Администрация президента США Дональда Трампа якобы рассматривает возможность привлечения до 100 тысяч военнослужащих Национальной гвардии для борьбы с нелегальными мигрантами. Вскоре после этого Белый дом опроверг сообщения о подобных планах. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости.

Сообщается, что "облавы" на нелегальных иммигрантов должны коснуться миллионов людей в 11 штатах, которые живут далеко от границы с Мексикой, в частности в Орегоне и Луизиане. Окончательное решение, по данным агентства, должно быть за губернаторами штатов, которым подчиняется Национальная гвардия на территориях.

Общая численность войск Национальной гвардии США составляет 1,4 миллиона военнослужащих. Как правило, они привлекаются в случае крупных беспорядков и чрезвычайных ситуаций.

Фото: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais.

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