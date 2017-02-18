 
Преимущественно облачно
-23°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 9%

Влажность: 74%

Давление: 735 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

320.00

18 февраля 

Курс НБРК

318.61

-

АЛМАТЫ

Покупка

319.00

Продажа

320.00

АСТАНА

Покупка

319.00

Продажа

320.00

Подробнее
342.00

18 февраля 

Курс НБРК

339.10

-

АЛМАТЫ

Покупка

340.00

Продажа

342.00

АСТАНА

Покупка

339.00

Продажа

341.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Казахстане могут снизиться цены на лекарства

 

Если бы государство регулировало сто процентов наименований зарегистрированных лекарств, цены снизились бы в три четыре раза. Об этом телеканалу «Астана» высказала исполняющий обязанности председателя профильного комитета Минздрава - Лариса Пак.

Специалисты ведомства знакомятся с деятельностью фармпредприятий Шымкента. По их данным, в министерство поступает всё больше обращений от казахстанцев, которые жалуются на подорожание медикаментов в аптеках.

«Если в процентах на сегодняшний день государство регулирует только 54 процента наименований зарегистрированных лекарственных средств. Остальные наименования не подпадают под регулирование, потому, что это рынок, это то, что продается сегодня в аптеках и откуда мы получаем жалобы от населения, почему лекарства дорогие. Ну, когда государство будет регулировать, я думаю, цены в 3-4 раза должны снизятся», - говорить и.о. председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК Лариса Пак.

 

18 февраля 2017, 11:26
Источник, интернет-ресурс: Сайт телеканала Астана

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код