 
Преимущественно облачно
-23°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 9%

Влажность: 74%

Давление: 735 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

320.00

18 февраля 

Курс НБРК

318.61

-

АЛМАТЫ

Покупка

319.00

Продажа

320.00

АСТАНА

Покупка

319.00

Продажа

320.00

Подробнее
342.00

18 февраля 

Курс НБРК

339.10

-

АЛМАТЫ

Покупка

340.00

Продажа

342.00

АСТАНА

Покупка

339.00

Продажа

341.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назван главный итог переговоров по Сирии в Астане

 

Ключевым итогом второго раунда переговоров по Сирии в Астане стало одобрение положения о совместной группе по контролю за перемирием в арабской республике, сообщил РИА Новости источник в администрации Кремля.

«Главным результатом работы в Астане стало одобрение всеми участниками положения о совместной группе по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, подготовленного Россией, Ираном и Турцией. Это означает, что трехсторонний механизм поставлен на хорошую, согласованную основу», — сказал собеседник агентства.

«Задачами для трехсторонней совместной группы, кроме обеспечения всех условий прекращения огня, также является отделение террористических организаций, таких как ИГ и Нусра (запрещены в РФ), от вооруженной оппозиции, укрепление мер доверия, способствующих межсирийскому диалогу под эгидой ООН», — отметил источник.

 

18 февраля 2017, 11:37
Источник, интернет-ресурс: РИА «Новости»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код