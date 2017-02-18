До недели будет сокращен процесс выдачи субсидий аграриям - Минсельхоз РК

В настоящее время в АПК ведется работа по внедрению цифровых технологий, а именно в процессе автоматизации субсидий.

Процесс выдачи субсидий по линии сельского хозяйства в Казахстане будет сокращен до 7 дней. Об этом в ходе рабочей встречи с населением Южно-Казахстанской области сообщил заместитель Премьер-министра РК - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, сообщает Kazpravda.kz.

По словам министра, в текущем году полная автоматизация будет реализована по трем направлениям (процентная ставка, удобрения, гербициды). В следующем году планируется завершить автоматизацию выдачи всех субсидий.

«Это позволит сократить сроки рассмотрения заявок в среднем в 2,5 раза - с 18 до 7 дней. Кроме того, это снижает коррупционные риски при выдаче субсидий. Также проводится работа по автоматизации других видов услуг», - сказал Аскар Мырзахметов.

Отметим, что данную задачу перед Кабмином поставил Глава государства в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Одно из приоритетных направлений - »Ускоренная технологическая модернизация экономики». Развитие новых видов перспективных индустрий позволит кардинально изменить структуру экономики, придать новое качество традиционным отраслям, в том числе агропромышленному комплексу.