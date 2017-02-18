11 млрд тенге выделено на реконструкцию дорог в СКО

В текущем году Северо-Казахстанскому региону выделено почти 11 млрд тенге на реконструкцию дорог, передает корреспондент BNews.kz.

В Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИР РК Сайранбек Бармаков. Первая встреча С.Бармакова состоялась с коллективами управления пассажирского транспорта и автодорог и с АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«Благодаря Президенту выделение денег на реконструкцию и ремонт дорог началось с 2000 года. В 2006 году построили первый автобан Астана-Щучинск, в 2009 году началась реализация проекта Западная Европа - Западный Китай протяженностью 2700 км, с вводом проекта в текущем году. В Северо-Казахстанской области завершилось строительство дороги от Кокшетау до Петропавловска. Сейчас мы строим дорогу «Петропавловск-Курган», осталось 60 км. В республике 6 международных коридоров, один из них идет через Петропавловск», - перечислил С.Бармаков.

Рассказал он и о развитии дорожной отрасли на будущее, об увеличении числа платных дорог и 4-х полосных дорог, которые играют большую роль в безопасности движения.

Замруководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО Галым Тасбулатов в свою очередь проинформировал, что в текущем году на реконструкцию и ремонт дорог запланированы средства в сумме 10,7 млрд тенге, из них 4,1 млрд из республиканского бюджета.

«Планируется произвести ремонт 647 км автодорог, в прошлом году было отремонтировано 385 км, в неудовлетворительном состоянии находится еще 45% дорог», - резюмировал он.

Также в этом году им выделено 11 единиц новой техники на 3 млрд тенге, а всего на предприятии 70 единиц техники.