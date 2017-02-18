Институт экономических исследований в РК будет привлекать к работе отечественных экспертов

Участники круглого стола на тему «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», который состоялся в пятницу в Институте экономических исследований, обсудили перспективы развития экономики Казахстана, передает BNews.kz.

Открывая работу круглого стола, председатель правления АО «Институт экономических исследований» Сержан Мадиев отметил, что цель мероприятия заключается в том, чтобы наладить диалог с экспертным сообществом.

«Мы хотим получать обратную связь на системной основе. На базе различных институтов мы планируем собирать экспертов, обсуждать различные точки зрения, чтобы потом это легло в основу тех документов, которые будут разрабатываться для реализации послания главы государства», - отметил Мадиев.

По его словам, все предложения экспертов будут зафиксированы и отражены в стратегических документах.

«Один из документов, который будет проходить через Институт экономических исследований, это Стратегический план развития Казахстана до 2025 года. Для работы над этим документом в министерстве национальной экономики будет создана специальная рабочая группа. Наша задача заключается в том, чтобы собрать как можно больше экспертных мнений, отработывать их и передавать данной группе предложения от экспертного сообщества», - сказал Мадиев.

Глава Института экономических исследований подчеркнул, что эксперты будут привлекаться для работы над Стратегическим планом развития Казахстана до 2025 года, чтобы документ отражал реальное состояние экономики и включал в себя конкретные методы достижения обозначенных результатов.

Директор Центра аналитических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований» Сара Алпысбаева рассказала о перспективах развития экономики в 2017 году. По ее словам, риски для устойчивого социально-экономического развития Казахстана снижаются.

«Институт экономических исследований прогнозирует рост экономики в 2017 году на уровне 2,7%», - сказала Алпысбаева, отметив, что многие международные эксперты также улучшили свои прогнозы по росту экономики Казахстана в 2017 году.